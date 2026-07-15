Pentixapharm: Schub für die nächste Phase

Bei Pentixapharm läuft eine große Bezugsrechtskapitalerhöhung mit deutlichem Abschlag zum vorherigen Kursniveau. Durch das Bezugsrecht kann eine Verwässerung verhindert werden – und nicht nur das.

Pentixapharm hat in den letzten Wochen wichtige Erfolge erzielt. Für das am weitesten fortgeschrittene Produkt PentixaFor hat die US-Arzneimittelbehörde FDA eine Phase-III-Studie genehmigt und den Fast-Track-Status erteilt. Im Rahmen dieser sogenannten „PANDA“-Studie werden Bluthochdruckpatienten untersucht. Dabei steht die Diagnose eines gutartigen Tumors in der Nebennierenrinde im Fokus, der für eine hormonelle Störung sorgt und damit den Bluthochdruck verursacht. Wenn dieser einseitig ist, kann die Nebenniere und damit der Auslöser des Bluthochdrucks entfernt werden.

Riesiger Markt

Bislang ist das Verfahren zur Diagnose invasiv und aufwendig und wird deswegen nur relativ selten angewendet. Mit PentixaFor könnte stattdessen ein deutlich einfacheres bildgebendes Verfahren etabliert werden. Damit wird ein sehr großer Markt adressiert – allein in den USA gibt es ca. 120 Mio. Bluthochdruckpatienten, und nach Unternehmensangaben ist schätzungsweise bei etwa 5 bis 10 Prozent davon der gutartige Tumor in der Nebenniere dafür verantwortlich.

Top-Line-Daten in 2028

Bis PentixaFor im breiten Markt zur Anwendung kommen kann, ist noch etwas Geduld notwendig: die Top-Line-Daten der Studie könnten nach Einschätzung der Analysten von BankM im zweiten Halbjahr 2028 vorliegen und im Erfolgsfall eine Zulassung des Produkts bis 2030 ermöglichen. Naturgemäß besteht auch das Risiko, dass die Daten nicht die erwünschten Ergebnisse bringen, in der Phase III ist dieses aber bei weitem nicht mehr so ausgeprägt wie in der Frühphase.

Lukrativer Deal schon im Vorfeld denkbar

Schon im Vorfeld wird es spannend, denn das Unternehmen könnte sich bereits deutlich früher um eine Auslizenzierung an einen Partner kümmern. Gelingt Pentixapharm perspektivisch ein lukrativer Deal, könnte die Aktie am Markt komplett neu bewertet werden. Die Analysten von BankM sehen den fairen Wert jedenfalls weit über dem derzeitigen Kurs.

Hoher Abschlag

Die Fortschritte bei PentixaFor und das hohe Potenzial des Produkts waren nach unserer Einschätzung maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich die Aktie vom Tief im letzten November zeitweise mehr als verdreifacht hat. Danach hat sie konsolidiert, und die Ankündigung der Kapitalmaßnahme hat den Trend noch etwas verstärkt. Mit dem Bezugskurs von 1,85 Euro bietet sich nun eine Zeichnungsmöglichkeit mit hohem Abschlag zu den Jahreshöchstkursen, aber auch zum aktuellen Kursniveau (1,94 Euro Schlusskurs Xetra vom 14.7.) besteht noch ein Discount von knapp 5 Prozent.

Ausübung der Bezugsrechte verhindert Verwässerung

Der Großaktionär, die Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH mit einem Anteil von rund 36 Prozent, wird diese Möglichkeit nutzen und sein Bezugsrecht ausüben. Wer die Bezugsrechte verfallen lässt, muss sich bewusst sein, dass sein Anteil dann deutlich verwässert werden kann, denn bei einer Vollplatzierung würde sich die Aktienzahl von 24,8 auf 35,8 Mio. erhöhen. Wer hingegen das Angebot als attraktiv für eine Zeichnung ansieht, kann sogar einen Überbezug anmelden – also mehr ordern, als die Bezugsrechte theoretisch erlauben. Die Gesellschaft und die begleitende Bank haben diese Möglichkeit ausdrücklich eingeräumt. Aus unserer Sicht ist das ein faires Procedere.

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.483 Prozent oder 14,1 Prozent p.a. (Stand: 27.06.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 15.07.26 um 7:36 Uhr.

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