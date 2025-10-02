DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1723 -0,1%Öl64,28 -1,7%Gold3.859 -0,2%
Blick auf PepsiCo-Kurs

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gibt am Abend ab

02.10.25 20:24 Uhr
Die Aktie von PepsiCo gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die PepsiCo-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 141,78 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
121,00 EUR -1,02 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr rutschte die PepsiCo-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 141,78 USD ab. Im Tief verlor die PepsiCo-Aktie bis auf 141,38 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 141,89 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 669.895 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,50 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2024 erreicht. Gewinne von 25,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,63 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,61 USD. Im Vorjahr erhielten PepsiCo-Aktionäre 5,33 USD je Wertpapier.

Am 17.07.2025 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,92 USD, nach 2,23 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent auf 22,72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 09.10.2025 gerechnet. Am 13.10.2026 wird PepsiCo schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je PepsiCo-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,03 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

In eigener Sache

Ausgewählte Hebelprodukte auf PepsiCo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PepsiCo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: areeya_ann / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PepsiCo Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen