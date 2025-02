PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von PepsiCo gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PepsiCo-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 143,01 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 143,01 USD. Das Tagestief markierte die PepsiCo-Aktie bei 142,74 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 143,49 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 344.663 PepsiCo-Aktien.

Bei 183,39 USD erreichte der Titel am 17.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 22,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 141,51 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 1,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,31 USD. Im Vorjahr erhielten PepsiCo-Aktionäre 4,95 USD je Wertpapier.

PepsiCo ließ sich am 08.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,13 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PepsiCo ein EPS von 2,25 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 23,32 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,45 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von PepsiCo veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je PepsiCo-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,15 USD fest.

Redaktion finanzen.net

