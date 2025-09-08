PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von PepsiCo. Das Papier von PepsiCo legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 142,70 USD.
Werte in diesem Artikel
Die PepsiCo-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 142,70 USD. In der Spitze legte die PepsiCo-Aktie bis auf 142,82 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 141,13 USD. Der Tagesumsatz der PepsiCo-Aktie belief sich zuletzt auf 197.923 Aktien.
Bei 179,43 USD markierte der Titel am 17.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 25,74 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2025 Kursverluste bis auf 127,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,56 Prozent würde die PepsiCo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
PepsiCo-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,33 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,61 USD aus.
PepsiCo veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,92 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PepsiCo noch ein Gewinn pro Aktie von 2,23 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 22,72 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 22,50 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PepsiCo am 09.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können PepsiCo-Anleger Experten zufolge am 13.10.2026 werfen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,03 USD je PepsiCo-Aktie.
