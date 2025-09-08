PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo tendiert am Dienstagabend fester

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von PepsiCo. Zuletzt wies die PepsiCo-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 143,27 USD nach oben.

Das Papier von PepsiCo konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 143,27 USD. Die PepsiCo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 143,60 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 141,13 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 755.341 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 179,43 USD an. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 20,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 127,63 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 10,92 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,61 USD. Im Vorjahr erhielten PepsiCo-Aktionäre 5,33 USD je Wertpapier.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 2,23 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat PepsiCo mit einem Umsatz von insgesamt 22,72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,99 Prozent gesteigert.

Die PepsiCo-Bilanz für Q3 2025 wird am 09.10.2025 erwartet. PepsiCo dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PepsiCo ein EPS in Höhe von 8,03 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine Investition in PepsiCo von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren bedeutet

S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte eine PepsiCo-Investition von vor einem Jahr eingebracht