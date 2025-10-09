DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.334 -0,4%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.963 -0,4%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1551 -0,7%Öl65,84 -0,4%Gold4.011 -0,7%
09.10.25 16:09 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Das Papier von PepsiCo konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 140,53 USD.

Die PepsiCo-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 140,53 USD. Bei 141,80 USD markierte die PepsiCo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 140,46 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 754.150 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PepsiCo-Aktie somit 20,83 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 127,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 9,18 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,33 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 USD belaufen.

Am 17.07.2025 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD gegenüber 2,13 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,55 Prozent auf 22,72 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 23,32 Mrd. USD gelegen.

PepsiCo dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PepsiCo möglicherweise am 13.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo im Jahr 2025 8,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

Trading Idee: PepsiCo - Weitere Abgaben erwartet

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PepsiCo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren eingebracht

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
