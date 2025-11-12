DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,91 +2,1%Nas23.309 -0,7%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1591 ±0,0%Öl62,74 -3,7%Gold4.200 +1,8%
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Erholungsjagd beim DAX geht weiter: Gewinne dank Aussicht auf Shutdown-Ende Erholungsjagd beim DAX geht weiter: Gewinne dank Aussicht auf Shutdown-Ende
Webinar: ETF-Strategien mit Hebel und Aktien-Ideen - das Bulle und Bär-Depot im November Webinar: ETF-Strategien mit Hebel und Aktien-Ideen - das Bulle und Bär-Depot im November
Profil
So entwickelt sich PepsiCo

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gibt am Mittwochnachmittag nach

12.11.25 16:08 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gibt am Mittwochnachmittag nach

Die Aktie von PepsiCo gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PepsiCo-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 144,67 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
125,52 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von PepsiCo befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 144,67 USD ab. In der Spitze fiel die PepsiCo-Aktie bis auf 144,12 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 145,01 USD. Bisher wurden heute 114.120 PepsiCo-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 166,88 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.11.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PepsiCo-Aktie somit 13,31 Prozent niedriger. Bei 127,63 USD fiel das Papier am 27.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 13,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten PepsiCo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,33 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,62 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 09.10.2025. Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte PepsiCo am 05.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PepsiCo-Gewinn in Höhe von 8,11 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: littleny / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

