Aktienentwicklung

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Montagabend im Minus

13.10.25 20:23 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Montagabend im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von PepsiCo. Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 148,38 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
128,28 EUR -0,62 EUR -0,48%
Die PepsiCo-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 148,38 USD. Das bisherige Tagestief markierte PepsiCo-Aktie bei 147,36 USD. Bei 148,70 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 1.060.631 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,50 USD. Dieser Kurs wurde am 22.10.2024 erreicht. Gewinne von 19,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten PepsiCo-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,61 USD aus.

Am 09.10.2025 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,13 USD erwirtschaftet worden. PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von PepsiCo veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,09 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

