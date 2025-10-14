PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo präsentiert sich am Dienstagabend fester
Die Aktie von PepsiCo zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die PepsiCo-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 150,94 USD nach oben.
Die PepsiCo-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 150,94 USD. Bei 151,05 USD erreichte die PepsiCo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 148,69 USD. Zuletzt wechselten 1.006.006 PepsiCo-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,50 USD) erklomm das Papier am 22.10.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PepsiCo-Aktie 17,60 Prozent zulegen. Am 27.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 127,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,44 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten PepsiCo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,33 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,61 USD.
Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PepsiCo am 09.10.2025. Das EPS belief sich auf 1,90 USD gegenüber 2,13 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 23,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,32 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,09 USD je Aktie belaufen.
