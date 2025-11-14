PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Freitagnachmittag mit Verlusten

PepsiCo im Blick

Die Aktie von PepsiCo gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die PepsiCo-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 144,12 USD ab.

Die PepsiCo-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 144,12 USD ab. Bei 144,12 USD markierte die PepsiCo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 145,80 USD. Der Tagesumsatz der PepsiCo-Aktie belief sich zuletzt auf 248.786 Aktien.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 166,88 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Kursplus von 15,79 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 127,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,33 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,62 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PepsiCo am 09.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,90 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,13 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 23,94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte PepsiCo am 05.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

