PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Freitagabend mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von PepsiCo gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von PepsiCo konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 145,74 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von PepsiCo legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 145,74 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die PepsiCo-Aktie bei 146,65 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 145,80 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 728.745 PepsiCo-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 166,88 USD. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Mit einem Kursverlust von 12,43 Prozent würde die PepsiCo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,33 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,62 USD belaufen.
PepsiCo ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,13 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,32 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte PepsiCo am 05.02.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie
S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PepsiCo von vor einem Jahr angefallen
Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten
S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PepsiCo-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Übrigens: PepsiCo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf PepsiCo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PepsiCo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ValeStock / Shutterstock.com
Nachrichten zu PepsiCo Inc.
Analysen zu PepsiCo Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|PepsiCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.2020
|PepsiCo kaufen
|DZ BANK
|04.10.2019
|PepsiCo overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.04.2019
|PepsiCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.04.2019
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|PepsiCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.2020
|PepsiCo kaufen
|DZ BANK
|04.10.2019
|PepsiCo overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.12.2017
|PepsiCo Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.2017
|PepsiCo Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2019
|PepsiCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.04.2019
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.2018
|PepsiCo Hold
|Deutsche Bank AG
|05.10.2017
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.01.2017
|PepsiCo Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2018
|PepsiCo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.2009
|PepsiAmericas underweight
|Barclays Capital
|20.09.2005
|Update PepsiAmericas Inc.: Underweight
|Lehman Brothers
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PepsiCo Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen