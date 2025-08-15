PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend billiger

PepsiCo im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von PepsiCo. Der PepsiCo-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 148,81 USD.

Die PepsiCo-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 148,81 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte PepsiCo-Aktie bei 148,60 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 150,13 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 713.041 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.09.2024 auf bis zu 179,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Kursplus von 20,78 Prozent wieder erreichen. Am 27.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,63 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,33 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 USD belaufen.

Am 17.07.2025 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD gegenüber 2,23 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 09.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 13.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von PepsiCo.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,02 USD im Jahr 2025 aus.

