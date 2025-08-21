DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.633 +1,9%Nas21.500 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,85 +0,3%Gold3.370 +1,0%
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei PepsiCo am Abend zu

22.08.25 20:25 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei PepsiCo am Abend zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von PepsiCo. Zuletzt wies die PepsiCo-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 149,88 USD nach oben.

Um 20:08 Uhr ging es für das PepsiCo-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 149,88 USD. In der Spitze gewann die PepsiCo-Aktie bis auf 151,17 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 149,73 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 623.634 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (179,73 USD) erklomm das Papier am 06.09.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie. Bei einem Wert von 127,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 14,85 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2024 mit 5,33 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,61 USD je Aktie ausschütten.

Am 17.07.2025 lud PepsiCo zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 2,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat PepsiCo mit einem Umsatz von insgesamt 22,72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,99 Prozent gesteigert.

Die PepsiCo-Bilanz für Q3 2025 wird am 09.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der PepsiCo-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 13.10.2026.

In der PepsiCo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: meunierd / Shutterstock.com

