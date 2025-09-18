PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Montagabend in Rot

Kursentwicklung

Die Aktie von PepsiCo gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die PepsiCo-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 141,05 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 141,05 USD. Der Kurs der PepsiCo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 139,97 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 140,98 USD. Zuletzt wechselten 722.841 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.10.2024 bei 177,50 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 25,84 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2025 auf bis zu 127,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PepsiCo-Aktie 9,51 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,61 USD, nach 5,33 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 17.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PepsiCo ein EPS von 2,23 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 22,72 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 09.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von PepsiCo veröffentlicht werden. Am 13.10.2026 wird PepsiCo schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,03 USD im Jahr 2025 aus.

