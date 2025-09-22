PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von PepsiCo gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 140,58 USD.

Die PepsiCo-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 140,58 USD. Die PepsiCo-Aktie gab in der Spitze bis auf 140,50 USD nach. Bei 140,88 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 134.271 PepsiCo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 26,26 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 9,21 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,61 USD, nach 5,33 USD im Jahr 2024.

Am 17.07.2025 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 22,72 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 09.10.2025 terminiert. Am 13.10.2026 wird PepsiCo schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,03 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

