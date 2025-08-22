PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Montagnachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 148,46 USD.

Die PepsiCo-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 148,46 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die PepsiCo-Aktie bis auf 147,58 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 148,29 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 195.341 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2024 markierte das Papier bei 179,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,06 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,63 USD ab. Mit Abgaben von 14,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,33 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 USD belaufen.

Am 17.07.2025 äußerte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PepsiCo 2,23 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 22,72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,50 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2025 veröffentlicht. Am 13.10.2026 wird PepsiCo schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PepsiCo ein EPS in Höhe von 8,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

