PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von PepsiCo. Bei der PepsiCo-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 146,97 USD.

Die PepsiCo-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 146,97 USD. Den Tageshöchststand markierte die PepsiCo-Aktie bei 147,16 USD. Die PepsiCo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 146,33 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 147,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 162.589 PepsiCo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (179,73 USD) erklomm das Papier am 06.09.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PepsiCo-Aktie somit 18,23 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,63 USD am 27.06.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 13,16 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,61 USD, nach 5,33 USD im Jahr 2024.

Am 17.07.2025 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 2,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,72 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,50 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 09.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der PepsiCo-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 13.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PepsiCo-Gewinn in Höhe von 8,02 USD je Aktie aus.

