PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

Die Aktie von PepsiCo zeigt am Mittwochabend wenig Änderung. Die PepsiCo-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 147,13 USD an der Tafel.

Die PepsiCo-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 147,13 USD. Die PepsiCo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 147,29 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PepsiCo-Aktie bisher bei 146,33 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 147,00 USD. Von der PepsiCo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 631.261 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 179,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2024). 22,16 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2025 auf bis zu 127,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PepsiCo-Aktie 15,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,61 USD. Im Vorjahr hatte PepsiCo 5,33 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 17.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,92 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,72 Mrd. USD – ein Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PepsiCo 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die PepsiCo-Bilanz für Q3 2025 wird am 09.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PepsiCo rechnen Experten am 13.10.2026.

In der PepsiCo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,02 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

