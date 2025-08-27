PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo verzeichnet am Donnerstagabend Verluste

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 146,54 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr rutschte die PepsiCo-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 146,54 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die PepsiCo-Aktie bis auf 146,24 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 147,96 USD. Bisher wurden heute 616.332 PepsiCo-Aktien gehandelt.

Am 06.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Kursplus von 22,65 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PepsiCo-Aktie 14,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2024 mit 5,33 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,61 USD je Aktie ausschütten.

PepsiCo veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 22,72 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.10.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PepsiCo möglicherweise am 13.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,02 USD je PepsiCo-Aktie belaufen.

