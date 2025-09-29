PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo steigt am Dienstagnachmittag
Die Aktie von PepsiCo gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 140,42 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von PepsiCo konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 140,42 USD. Die PepsiCo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 141,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,17 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 326.469 PepsiCo-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,50 USD) erklomm das Papier am 22.10.2024. 26,41 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,63 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 9,11 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,61 USD. Im Vorjahr hatte PepsiCo 5,33 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 17.07.2025 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,23 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PepsiCo am 09.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PepsiCo rechnen Experten am 13.10.2026.
In der PepsiCo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie
S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren eingebracht
S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor einem Jahr verloren
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Übrigens: PepsiCo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf PepsiCo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PepsiCo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com
Nachrichten zu PepsiCo Inc.
Analysen zu PepsiCo Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|PepsiCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.2020
|PepsiCo kaufen
|DZ BANK
|04.10.2019
|PepsiCo overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.04.2019
|PepsiCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.04.2019
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|PepsiCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.2020
|PepsiCo kaufen
|DZ BANK
|04.10.2019
|PepsiCo overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.12.2017
|PepsiCo Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.2017
|PepsiCo Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2019
|PepsiCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.04.2019
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.2018
|PepsiCo Hold
|Deutsche Bank AG
|05.10.2017
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.01.2017
|PepsiCo Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2018
|PepsiCo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.2009
|PepsiAmericas underweight
|Barclays Capital
|20.09.2005
|Update PepsiAmericas Inc.: Underweight
|Lehman Brothers
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PepsiCo Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen