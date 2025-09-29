DAX23.880 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,53 ±0,0%Dow46.138 -0,4%Nas22.523 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,07 -0,9%Gold3.838 +0,1%
Fokus auf Aktienkurs

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo steigt am Dienstagnachmittag

30.09.25 16:10 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo steigt am Dienstagnachmittag

Die Aktie von PepsiCo gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 140,42 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
119,34 EUR -0,34 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von PepsiCo konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 140,42 USD. Die PepsiCo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 141,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,17 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 326.469 PepsiCo-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,50 USD) erklomm das Papier am 22.10.2024. 26,41 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,63 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 9,11 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,61 USD. Im Vorjahr hatte PepsiCo 5,33 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 17.07.2025 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,23 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PepsiCo am 09.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PepsiCo rechnen Experten am 13.10.2026.

In der PepsiCo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

