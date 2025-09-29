PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo steigt am Dienstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von PepsiCo gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 140,42 USD zu.

Das Papier von PepsiCo konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 140,42 USD. Die PepsiCo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 141,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,17 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 326.469 PepsiCo-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,50 USD) erklomm das Papier am 22.10.2024. 26,41 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,63 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PepsiCo-Aktie derzeit noch 9,11 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,61 USD. Im Vorjahr hatte PepsiCo 5,33 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 17.07.2025 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,23 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PepsiCo am 09.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PepsiCo rechnen Experten am 13.10.2026.

In der PepsiCo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor einem Jahr verloren

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt