PepsiCo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

10.10.26 06:35 Uhr

Das vergangene Quartal hat PepsiCo mit einem Umsatz von insgesamt 35,44 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,85 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 7,88 Prozent gesteigert.

Das EPS wurde auf 3,13 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,61 CAD je Aktie erzielt worden.

PepsiCo hat am 08.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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