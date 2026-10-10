PepsiCo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

10.10.26 06:35 Uhr

PepsiCo präsentierte am 08.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 183,16 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 132,60 ARS je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30.068,42 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.361,42 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net