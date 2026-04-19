PepsiCo veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

11.07.26 06:35 Uhr

PepsiCo lud am 09.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 3,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,27 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat PepsiCo im vergangenen Quartal 33,48 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PepsiCo 31,47 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net