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Peptid-Fantasie

Hims & Hers-Aktie im Höhenflug: US-Peptid-Offensive befeuert Fantasie - auch Novo Nordisk im Fokus

16.04.26 12:16 Uhr
Peptid-Fantasie treibt Hims & Hers-Aktie an der NYSE nach oben - Neustrukturierung bei Novo Nordisk im Fokus | finanzen.net

Lockerere US-Regeln für Peptide treiben die Fantasie rund um Hims & Hers. Parallel baut Konkurrent Novo Nordisk seine Belegschaft nach Einschnitten neu auf.

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• US-Regierung will Regulierung von Peptiden lockern und neu bewerten
• Hims & Hers treibt Einstieg in den Peptid-Markt voran
• Novo Nordisk stellt nach Stellenabbau strategisch neu auf

US-Peptid-Offensive rückt Hims & Hers in den Fokus

Die US-Regierung treibt eine Neubewertung populärer Peptide voran und sorgt damit für Bewegung im Gesundheitssektor. Laut MarketWatch kündigte US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. an, die Regulierung für zwölf Peptide zu lockern. Parallel soll die Food and Drug Administration (FDA) im Sommer prüfen, ob bestimmte Wirkstoffe künftig breiter über sogenannte "Compounding"-Apotheken verfügbar gemacht werden können.

Für Hims & Hers Health ist das ein strategischer Türöffner. Das Telemedizin-Unternehmen hatte bereits zuvor angekündigt, seine Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich Peptide auszubauen. Die regulatorischen Signale aus Washington könnten diesen Vorstoß nun deutlich beschleunigen.

Medizinchef Pat Carroll bezeichnete die Entwicklung als wichtigen Schritt, um die bislang oft in einem Graubereich gehandelten Substanzen stärker in regulierte Bahnen zu lenken: "Die Pläne der FDA, den regulatorischen Status mehrerer Peptide klarer zu definieren, sind ein wichtiger Schritt, um diese Behandlungen aus dem Graumarkt herauszuholen und in vertrauenswürdigere Vertriebskanäle zu bringen."

Peptide gelten als wachsender Trend, insbesondere im Fitness- und Biohacking-Umfeld. Gleichzeitig bestehen laut Experten erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit, da belastbare klinische Daten vielfach fehlen.

Novo Nordisk richtet Belegschaft nach Einschnitten neu aus

Während Hims & Hers von regulatorischen Impulsen profitiert, befindet sich Konkurrent Novo Nordisk mitten in einem strategischen Umbau. Wie Bloomberg berichtet, hat der dänische Pharmakonzern seit Jahresbeginn rund 2.000 neue Mitarbeiter eingestellt, nachdem 2025 etwa zehn Prozent der Belegschaft abgebaut wurden.

CEO Mike Doustdar treibt damit eine Neuausrichtung voran, die das Unternehmen "schneller und aggressiver" machen soll. Die Neueinstellungen sind allerdings kein reines Wachstumssignal, sondern Teil einer umfassenden Umstrukturierung mit hoher Fluktuation.

Novo reagiert damit auch auf verschärften Wettbewerb im boomenden Markt für Adipositas-Medikamente, in dem der Konzern zuletzt an Boden verloren hat. Insbesondere der US-Konkurrent Eli Lilly setzt Novo zunehmend unter Druck. Die laufende Reorganisation hat zudem personelle Konsequenzen: So verließ zuletzt mit Lotte Bjerre Knudsen eine Schlüsselfigur der GLP-1-Forschung das Unternehmen.

Aktien reagieren deutlich auf Nachrichtenlage

An der Börse spiegeln sich die Entwicklungen unmittelbar wider. Anleger reagierten umgehend auf die regulatorischen Signale aus den USA und schickten die Aktie von Hims & Hers deutlich nach oben.

Nachdem das Papier bereits am Vortag zweistellig auf 24,29 US-Dollar gestiegen war, setzt sich die Dynamik am Donnerstag fort: Vorbörslich gewinnt die Aktie an der NYSE zeitweise weitere 6,67 Prozent auf 25,91 US-Dollar. Bereits zuvor hatte das Papier rund 13,7 Prozent zugelegt und im nachbörslichen Handel nochmals etwa 4 Prozent gewonnen. Auch Novo Nordisk kann zulegen, wenn auch moderater: Im Heimathandel steigt die Aktie zeitweise um 3,93 Prozent auf 261,75 dänische Kronen.

Die Kursbewegungen verdeutlichen die unterschiedliche Ausgangslage: Während Hims & Hers von neuen Wachstumsfantasien rund um einen potenziell liberalisierten Markt profitiert, steht bei Novo Nordisk die strategische Neuaufstellung im Fokus.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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