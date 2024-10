Per SEC-Formular

Der Chief Operating Officer von Trump Media, Andrew Northwall, hat laut einer Meldung bei der US-Börsenaufsicht seinen Rücktritt eingereicht. Außerdem will Trump Media eine Gerichtsentscheidung umgesetzt haben.

Trump Media-COO meldet Rücktritt via SEC-Formular

Andrew Northwall, Chief Operating Officer (COO) der Trump Media and Technology Group (TMTG), hat seinen Rücktritt eingereicht. Dies geht aus einer offiziellen Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach verließ Northwall das Unternehmen bereits am 28. September. In dem Dokument heißt es, seine Aufgaben sollen intern verteilt werden. Damit gibt er seine Rolle auf, die er seit Dezember 2021 inne hatte.

Northwalls Pläne und Rücktrittserklärung

Auf der Social-Media-Plattform Truth Social erklärte Northwall selbst seinen Schritt. "Ich kehre zurück zu meiner unternehmerischen Reise, wo mein Herz wirklich liegt," schrieb er. Diese Erklärung könnte daraufhindeuten, dass er sich künftig wieder eigenen Projekten und Gründungen widmen möchte.

Hintergrund und Karriere von Northwall

Northwall gilt als erfahrener Technikexperte, insbesondere in konservativen Kreisen. Vor seiner Tätigkeit bei TMTG war er kurzzeitig Berater der rechten Social-Media-Plattform Parler, wie er selbst auf seiner LinkedIn-Seite schreibt. Parler wurden jedoch im Jahr 2021 von Amazon die Serverkapazitäten entzogen, nachdem die Plattform in Zusammenhang mit den Ereignissen vom 6. Januar gebracht wurde, also mit dem Sturm aufs Kapitol. Davor war Northwall in verschiedenen Rollen innerhalb der republikanischen Partei tätig.

Trump Media-Aktien gehen an SPAC-Investor

In derselben Meldung gab das Social-Media-Unternehmen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump bekannt, dass es knapp 800.000 Aktien an einen frühen Investor übertragen habe, wie es kürzlich von einem Richter in Delaware angeordnet wurde.

Trump Media wies in dem am Donnerstag bei der SEC eingereichten Dokument darauf hin, dass der Richter auch das von ARC Global vorgeschlagene Verhältnis abgelehnt hatte, das viel höher war. Das Unternehmen erklärte zudem, dass infolge der gerichtlichen Anordnung "ein Teil der umstrittenen umgewandelten Stammaktien, die auf einem Treuhandkonto liegen, an ARC freigegeben wurden".

Das SEC-Formular wurde nach US-Börsenschluss am Donnerstag eingereicht. Im offiziellen Handel gewann die Trump Media-Aktie letztlich 2,28 Prozent auf 16,17 US-Dollar. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeigt sich sich derweil unverändert bei 16,17 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net