DAX24.627 -0,2%Est506.232 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8000 +2,3%Nas25.820 +2,1%Bitcoin52.228 -0,8%Euro1,1399 -0,2%Öl72,44 -0,2%Gold3.987 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel etwas tiefer -- US-Börsen mit Plus -- NBCUniversal plant IPO -- Comcast, Strategy, ServiceNow, SAP, SK hynix, Samsung, Honeywell, Tesla, Siemens Energy, DroneShield, SpaceX im Fokus
Top News
Moller-Maersk hebt Gewinnprognose an - Aktie springt hoch Moller-Maersk hebt Gewinnprognose an - Aktie springt hoch
RWE-Aktie im Fokus: Energiekonzern platziert grüne Anleihe im Wert von 1,5 Milliarden Euro RWE-Aktie im Fokus: Energiekonzern platziert grüne Anleihe im Wert von 1,5 Milliarden Euro
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Perfect Moment gewährte Anlegern Blick in die Bücher

30.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Perfect Moment Ltd Registered Shs
0,12 USD -0,02 USD -11,65%
Charts|News|Analysen

Perfect Moment lud am 29.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 5,7 Millionen USD gegenüber 5,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,230 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Perfect Moment ein EPS von -0,990 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Perfect Moment mit einem Umsatz von insgesamt 23,60 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 21,50 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,77 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Perfect Moment Ltd Registered Shs

DatumMeistgelesen