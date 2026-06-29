Perfect Moment gewährte Anlegern Blick in die Bücher
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Perfect Moment lud am 29.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 5,7 Millionen USD gegenüber 5,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,230 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Perfect Moment ein EPS von -0,990 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Perfect Moment mit einem Umsatz von insgesamt 23,60 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 21,50 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,77 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
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