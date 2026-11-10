Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

10.11.26 06:35 Uhr

Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,11 SAR. Im Vorjahresquartal hatte Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered ebenfalls ein EPS von 0,110 SAR je Aktie vermeldet.

Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 304,1 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 287,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net