Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Werte in diesem Artikel
Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 0,11 SAR. Im Vorjahresquartal hatte Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered ebenfalls ein EPS von 0,110 SAR je Aktie vermeldet.
Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 304,1 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 287,7 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen