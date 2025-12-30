DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.136 -0,5%Euro1,1762 +0,1%Öl61,02 +0,2%Gold4.315 -0,6%
Performance der Tech-Werte

Dezember 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus

02.01.26 03:25 Uhr
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im Dezember.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.622,3 PKT 22,5 PKT 0,62%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte im Dezember 2025

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX im Dezember 2025 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 28.11.2025 und dem 30.12.2025. Stand ist der 30.12.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: Ottobock

Ottobock: -11,76 Prozent

Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com

Platz 29: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -10,19 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 28: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -6,03 Prozent

Quelle: evotec

Platz 27: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -5,57 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 26: QIAGEN

QIAGEN: -5,52 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 25: Kontron

Kontron: -5,47 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 24: IONOS

IONOS: -3,95 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 23: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -3,58 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 22: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -3,54 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 21: Bechtle

Bechtle: -1,62 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 20: Sartorius vz

Sartorius vz: -1,59 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 19: SMA Solar

SMA Solar: -1,50 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 18: Drägerwerk

Drägerwerk: -1,42 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 17: JENOPTIK

JENOPTIK: -0,86 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 16: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -0,61 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 15: Siltronic

Siltronic: -0,45 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 14: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -0,36 Prozent

Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Platz 13: CANCOM SE

CANCOM SE: -0,19 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 12: SAP SE

SAP SE: -0,10 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 11: ATOSS Software

ATOSS Software: 0,17 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 10: 1&1

1&1: 2,06 Prozent

Quelle: 1&1 Drillisch

Platz 9: freenet

freenet: 2,88 Prozent

Quelle: freenet

Platz 8: Nagarro SE

Nagarro SE: 3,67 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 7: Infineon

Infineon: 3,85 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 6: TeamViewer

TeamViewer: 4,76 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 5: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 4,86 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 4: United Internet

United Internet: 7,04 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 3: HENSOLDT

HENSOLDT: 7,39 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 2: Nordex

Nordex: 12,78 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 1: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 14,58 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

