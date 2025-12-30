Dezember 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im Dezember.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX im Dezember 2025 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 28.11.2025 und dem 30.12.2025. Stand ist der 30.12.2025.
Platz 30: Ottobock
Ottobock: -11,76 Prozent
Platz 29: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -10,19 Prozent
Platz 28: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -6,03 Prozent
Platz 27: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -5,57 Prozent
Platz 26: QIAGEN
QIAGEN: -5,52 Prozent
Platz 25: Kontron
Kontron: -5,47 Prozent
Platz 24: IONOS
IONOS: -3,95 Prozent
Platz 23: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -3,58 Prozent
Platz 22: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -3,54 Prozent
Platz 21: Bechtle
Bechtle: -1,62 Prozent
Platz 20: Sartorius vz
Sartorius vz: -1,59 Prozent
Platz 19: SMA Solar
SMA Solar: -1,50 Prozent
Platz 18: Drägerwerk
Drägerwerk: -1,42 Prozent
Platz 17: JENOPTIK
JENOPTIK: -0,86 Prozent
Platz 16: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -0,61 Prozent
Platz 15: Siltronic
Siltronic: -0,45 Prozent
Platz 14: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -0,36 Prozent
Platz 13: CANCOM SE
CANCOM SE: -0,19 Prozent
Platz 12: SAP SE
SAP SE: -0,10 Prozent
Platz 11: ATOSS Software
ATOSS Software: 0,17 Prozent
Platz 10: 1&1
1&1: 2,06 Prozent
Platz 9: freenet
freenet: 2,88 Prozent
Platz 8: Nagarro SE
Nagarro SE: 3,67 Prozent
Platz 7: Infineon
Infineon: 3,85 Prozent
Platz 6: TeamViewer
TeamViewer: 4,76 Prozent
Platz 5: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 4,86 Prozent
Platz 4: United Internet
United Internet: 7,04 Prozent
Platz 3: HENSOLDT
HENSOLDT: 7,39 Prozent
Platz 2: Nordex
Nordex: 12,78 Prozent
Platz 1: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 14,58 Prozent
