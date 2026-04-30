Performance der Tech-Werte

Gewinner und Verlierer im April 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus

02.05.26 03:08 Uhr
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im April. Die schlechtesten und besten Tech-Werte des zurückliegenden Monats im Überblick.

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte im April 2026

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX im April 2026 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.03.2026 und dem 30.04.2026. Stand ist der 30.04.2026.

Platz 30: QIAGEN

QIAGEN: -15,94 Prozent

Platz 29: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -14,54 Prozent

Platz 28: 1&1

1&1: -4,25 Prozent

Platz 27: Nagarro SE

Nagarro SE: -3,85 Prozent

Platz 26: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -2,98 Prozent

Platz 25: United Internet

United Internet: -1,55 Prozent

Platz 24: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -1,44 Prozent

Platz 23: SAP SE

SAP SE: -1,03 Prozent

Platz 22: Drägerwerk

Drägerwerk: -0,77 Prozent

Platz 21: CANCOM SE

CANCOM SE: 2,06 Prozent

Platz 20: freenet

freenet: 3,12 Prozent

Platz 19: Sartorius vz

Sartorius vz: 3,92 Prozent

Platz 18: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: 4,59 Prozent

Platz 17: Bechtle

Bechtle: 4,69 Prozent

Platz 16: TeamViewer

TeamViewer: 6,80 Prozent

Platz 15: ATOSS Software

ATOSS Software: 7,46 Prozent

Platz 14: HENSOLDT

HENSOLDT: 8,77 Prozent

Platz 13: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 8,88 Prozent

Platz 12: IONOS

IONOS: 9,43 Prozent

Platz 11: Nordex

Nordex: 11,13 Prozent

Platz 10: Ottobock

Ottobock: 11,26 Prozent

Platz 9: Kontron

Kontron: 12,51 Prozent

Platz 8: SMA Solar

SMA Solar: 20,79 Prozent

Platz 7: JENOPTIK

JENOPTIK: 22,54 Prozent

Platz 6: EVOTEC SE

EVOTEC SE: 22,72 Prozent

Platz 5: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 30,40 Prozent

Platz 4: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 44,33 Prozent

Platz 3: Siltronic

Siltronic: 51,09 Prozent

Platz 2: Infineon

Infineon: 53,08 Prozent

Platz 1: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 55,89 Prozent

