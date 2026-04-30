Gewinner und Verlierer im April 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im April. Die schlechtesten und besten Tech-Werte des zurückliegenden Monats im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX im April 2026 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.03.2026 und dem 30.04.2026. Stand ist der 30.04.2026.
Platz 30: QIAGEN
QIAGEN: -15,94 Prozent
Platz 29: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -14,54 Prozent
Platz 28: 1&1
1&1: -4,25 Prozent
Platz 27: Nagarro SE
Nagarro SE: -3,85 Prozent
Platz 26: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -2,98 Prozent
Platz 25: United Internet
United Internet: -1,55 Prozent
Platz 24: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -1,44 Prozent
Platz 23: SAP SE
SAP SE: -1,03 Prozent
Platz 22: Drägerwerk
Drägerwerk: -0,77 Prozent
Platz 21: CANCOM SE
CANCOM SE: 2,06 Prozent
Platz 20: freenet
freenet: 3,12 Prozent
Platz 19: Sartorius vz
Sartorius vz: 3,92 Prozent
Platz 18: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: 4,59 Prozent
Platz 17: Bechtle
Bechtle: 4,69 Prozent
Platz 16: TeamViewer
TeamViewer: 6,80 Prozent
Platz 15: ATOSS Software
ATOSS Software: 7,46 Prozent
Platz 14: HENSOLDT
HENSOLDT: 8,77 Prozent
Platz 13: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 8,88 Prozent
Platz 12: IONOS
IONOS: 9,43 Prozent
Platz 11: Nordex
Nordex: 11,13 Prozent
Platz 10: Ottobock
Ottobock: 11,26 Prozent
Platz 9: Kontron
Kontron: 12,51 Prozent
Platz 8: SMA Solar
SMA Solar: 20,79 Prozent
Platz 7: JENOPTIK
JENOPTIK: 22,54 Prozent
Platz 6: EVOTEC SE
EVOTEC SE: 22,72 Prozent
Platz 5: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 30,40 Prozent
Platz 4: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 44,33 Prozent
Platz 3: Siltronic
Siltronic: 51,09 Prozent
Platz 2: Infineon
Infineon: 53,08 Prozent
Platz 1: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 55,89 Prozent
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag