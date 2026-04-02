Gewinner und Verlierer im März 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im März. Die schlechtesten und besten Tech-Werte des zurückliegenden Monats im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX im März 2026 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 27.02.2026 und dem 31.03.2026. Stand ist der 31.03.2026.
Platz 30: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -27,04 Prozent
Platz 29: Kontron
Kontron: -19,63 Prozent
Platz 28: QIAGEN
QIAGEN: -17,19 Prozent
Platz 27: Infineon
Infineon: -17,08 Prozent
Platz 26: Nagarro SE
Nagarro SE: -16,02 Prozent
Platz 25: Bechtle
Bechtle: -14,74 Prozent
Platz 24: SAP SE
SAP SE: -14,07 Prozent
Platz 23: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -13,86 Prozent
Platz 22: ATOSS Software
ATOSS Software: -13,64 Prozent
Platz 21: Sartorius vz
Sartorius vz: -11,82 Prozent
Platz 20: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -11,28 Prozent
Platz 19: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -10,77 Prozent
Platz 18: Ottobock
Ottobock: -9,12 Prozent
Platz 17: Siltronic
Siltronic: -9,06 Prozent
Platz 16: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -6,28 Prozent
Platz 15: TeamViewer
TeamViewer: -6,24 Prozent
Platz 14: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -6,05 Prozent
Platz 13: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -5,19 Prozent
Platz 12: freenet
freenet: -4,55 Prozent
Platz 11: 1&1
1&1: -2,48 Prozent
Platz 10: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -2,04 Prozent
Platz 9: United Internet
United Internet: -1,71 Prozent
Platz 8: JENOPTIK
JENOPTIK: 0,21 Prozent
Platz 7: CANCOM SE
CANCOM SE: 1,26 Prozent
Platz 6: Drägerwerk
Drägerwerk: 1,45 Prozent
Platz 5: HENSOLDT
HENSOLDT: 1,61 Prozent
Platz 4: Nordex
Nordex: 5,61 Prozent
Platz 3: IONOS
IONOS: 7,34 Prozent
Platz 2: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 18,48 Prozent
Platz 1: SMA Solar
SMA Solar: 42,42 Prozent
