Performance der Tech-Werte

Gewinner und Verlierer im März 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus

03.04.26 23:31 Uhr
Tops und Flops im TecDAX: So entwickelten sich die Aktien im März 2026 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im März. Die schlechtesten und besten Tech-Werte des zurückliegenden Monats im Überblick.

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte im März 2026

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX im März 2026 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 27.02.2026 und dem 31.03.2026. Stand ist der 31.03.2026.

Platz 30: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -27,04 Prozent

Platz 29: Kontron

Kontron: -19,63 Prozent

Platz 28: QIAGEN

QIAGEN: -17,19 Prozent

Platz 27: Infineon

Infineon: -17,08 Prozent

Platz 26: Nagarro SE

Nagarro SE: -16,02 Prozent

Platz 25: Bechtle

Bechtle: -14,74 Prozent

Platz 24: SAP SE

SAP SE: -14,07 Prozent

Platz 23: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -13,86 Prozent

Platz 22: ATOSS Software

ATOSS Software: -13,64 Prozent

Platz 21: Sartorius vz

Sartorius vz: -11,82 Prozent

Platz 20: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -11,28 Prozent

Platz 19: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -10,77 Prozent

Platz 18: Ottobock

Ottobock: -9,12 Prozent

Platz 17: Siltronic

Siltronic: -9,06 Prozent

Platz 16: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -6,28 Prozent

Platz 15: TeamViewer

TeamViewer: -6,24 Prozent

Platz 14: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -6,05 Prozent

Platz 13: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -5,19 Prozent

Platz 12: freenet

freenet: -4,55 Prozent

Platz 11: 1&1

1&1: -2,48 Prozent

Platz 10: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -2,04 Prozent

Platz 9: United Internet

United Internet: -1,71 Prozent

Platz 8: JENOPTIK

JENOPTIK: 0,21 Prozent

Platz 7: CANCOM SE

CANCOM SE: 1,26 Prozent

Platz 6: Drägerwerk

Drägerwerk: 1,45 Prozent

Platz 5: HENSOLDT

HENSOLDT: 1,61 Prozent

Platz 4: Nordex

Nordex: 5,61 Prozent

Platz 3: IONOS

IONOS: 7,34 Prozent

Platz 2: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 18,48 Prozent

Platz 1: SMA Solar

SMA Solar: 42,42 Prozent

Mehr zum Thema TecDAX

05.04.26Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
05.04.26Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 14 im Überblick
03.04.26Gewinner und Verlierer im März 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
03.04.26SAP, Salesforce und Co.: Wie Softwarefirmen wegen KI um ihr Geschäft bangen
02.04.261. Quartal 2025: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab
02.04.26Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verliert letztendlich
02.04.26Schwacher Handel: TecDAX verliert nachmittags
02.04.26Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX mittags schwächer
mehr