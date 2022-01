KW 1: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX geht schwächer ins Wochenende -- Dow stabil, Nasdaq schwach -- Deutsche Bank hält an Jahreszielen fest -- Daimler mit schlechtem Schlussquartal -- GameStop, T-Mobile US, MorphoSys im Fokus

Sonos setzt sich in Patentstreit mit Google durch. CEO Tim Cook hat 2021 fast 100 Millionen Dollar verdient. Airbus lieferte 2021 wohl zwischen 605 und 611 Flugzeuge aus - Millionenklage in den Niederlanden. US-Wirtschaft schafft im Dezember weniger Stellen als erwartet. Symrise verstärkt Bereich Tiernahrung mit Zukauf in Niederlanden. AstraZeneca und Neurimmune kooperieren bei NI006.