KW 12: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 12/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 13.03.2026 und dem 20.03.2026. Stand ist der 20.03.2026.
Platz 50: Bechtle
Bechtle: -18,74 Prozent
Platz 49: K+S
K+S: -17,25 Prozent
Platz 48: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): -17,19 Prozent
Platz 47: LANXESS
LANXESS: -11,94 Prozent
Platz 46: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: -11,79 Prozent
Platz 45: Delivery Hero
Delivery Hero: -9,61 Prozent
Platz 44: Ströer SE
Ströer SE: -9,35 Prozent
Platz 43: CTS Eventim
CTS Eventim: -8,75 Prozent
Platz 42: LEG Immobilien
LEG Immobilien: -7,44 Prozent
Platz 41: PUMA SE
PUMA SE: -7,17 Prozent
Platz 40: AUTO1
AUTO1: -6,68 Prozent
Platz 39: RTL
RTL: -6,59 Prozent
Platz 38: RATIONAL
RATIONAL: -6,49 Prozent
Platz 37: KRONES
KRONES: -6,45 Prozent
Platz 36: TRATON
TRATON: -6,15 Prozent
Platz 35: Schaeffler
Schaeffler: -5,97 Prozent
Platz 34: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -5,82 Prozent
Platz 33: Jungheinrich
Jungheinrich: -5,54 Prozent
Platz 32: TeamViewer
TeamViewer: -5,42 Prozent
Platz 31: KION GROUP
KION GROUP: -5,15 Prozent
Platz 30: AUMOVIO
AUMOVIO: -5,11 Prozent
Platz 29: RENK
RENK: -4,73 Prozent
Platz 28: HENSOLDT
HENSOLDT: -4,55 Prozent
Platz 27: TAG Immobilien
TAG Immobilien: -4,35 Prozent
Platz 26: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: -3,87 Prozent
Platz 25: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: -3,77 Prozent
Platz 24: Lufthansa
Lufthansa: -3,44 Prozent
Platz 23: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: -3,13 Prozent
Platz 22: Bilfinger SE
Bilfinger SE: -3,13 Prozent
Platz 21: Evonik
Evonik: -2,92 Prozent
Platz 20: Porsche vz
Porsche vz: -2,65 Prozent
Platz 19: freenet
freenet: -2,52 Prozent
Platz 18: HELLA GmbH
HELLA GmbH: -1,88 Prozent
Platz 17: thyssenkrupp
thyssenkrupp: -1,85 Prozent
Platz 16: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: -1,84 Prozent
Platz 15: Sartorius vz
Sartorius vz: -1,67 Prozent
Platz 14: Talanx
Talanx: -1,51 Prozent
Platz 13: Aroundtown SA
Aroundtown SA: -1,46 Prozent
Platz 12: Aurubis
Aurubis: -0,84 Prozent
Platz 11: HUGO BOSS
HUGO BOSS: -0,73 Prozent
Platz 10: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -0,36 Prozent
Platz 9: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -0,34 Prozent
Platz 8: TUI
TUI: 0,09 Prozent
Platz 7: Fielmann
Fielmann: 1,29 Prozent
Platz 6: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 1,50 Prozent
Platz 5: HOCHTIEF
HOCHTIEF: 2,00 Prozent
Platz 4: United Internet
United Internet: 3,26 Prozent
Platz 3: Fraport
Fraport: 4,85 Prozent
Platz 2: Nordex
Nordex: 4,99 Prozent
Platz 1: IONOS
IONOS: 7,73 Prozent
