DAX22.380 -2,0%Est505.501 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 -2,1%Nas21.648 -2,0%Bitcoin61.055 +0,2%Euro1,1571 ±0,0%Öl112,2 +4,3%Gold4.497 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vincorion VNC001 Rheinmetall 703000 Vonovia A1ML7J SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- TUI, Novo Nordisk, Xpeng, Rüstungsaktien, Alibaba, Vincorion, Bayer im Fokus
Top News
KW 12: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 12: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
KW 12 am Kryptomarkt: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 12 am Kryptomarkt: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Performance

KW 12: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

21.03.26 03:20 Uhr
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
27.796,3 PKT -626,8 PKT -2,21%
Charts|News|Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 12 aus

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 12/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 13.03.2026 und dem 20.03.2026. Stand ist der 20.03.2026.

Quelle: FrankHH / Shutterstock.com

Platz 50: Bechtle

Bechtle: -18,74 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 49: K+S

K+S: -17,25 Prozent

Quelle: K+S

Platz 48: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): -17,19 Prozent

Quelle: Redcare Pharmacy

Platz 47: LANXESS

LANXESS: -11,94 Prozent

Quelle: LANXESS

Platz 46: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: -11,79 Prozent

Quelle: Wacker Chemie

Platz 45: Delivery Hero

Delivery Hero: -9,61 Prozent

Quelle: Delivery Hero

Platz 44: Ströer SE

Ströer SE: -9,35 Prozent

Quelle: STRÖER

Platz 43: CTS Eventim

CTS Eventim: -8,75 Prozent

Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com

Platz 42: LEG Immobilien

LEG Immobilien: -7,44 Prozent

Quelle: LEG Immobilien

Platz 41: PUMA SE

PUMA SE: -7,17 Prozent

Quelle: Puma

Platz 40: AUTO1

AUTO1: -6,68 Prozent

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Platz 39: RTL

RTL: -6,59 Prozent

Quelle: RTL Group

Platz 38: RATIONAL

RATIONAL: -6,49 Prozent

Quelle: Rational

Platz 37: KRONES

KRONES: -6,45 Prozent

Quelle: Krones AG

Platz 36: TRATON

TRATON: -6,15 Prozent

Quelle: TRATON GROUP

Platz 35: Schaeffler

Schaeffler: -5,97 Prozent

Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Platz 34: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -5,82 Prozent

Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Platz 33: Jungheinrich

Jungheinrich: -5,54 Prozent

Quelle: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Platz 32: TeamViewer

TeamViewer: -5,42 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 31: KION GROUP

KION GROUP: -5,15 Prozent

Quelle: KION GROUP

Platz 30: AUMOVIO

AUMOVIO: -5,11 Prozent

Quelle: AUMOVIO SE

Platz 29: RENK

RENK: -4,73 Prozent

Quelle: RENK Group AG

Platz 28: HENSOLDT

HENSOLDT: -4,55 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 27: TAG Immobilien

TAG Immobilien: -4,35 Prozent

Quelle: TAG Immobilien

Platz 26: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: -3,87 Prozent

Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Platz 25: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: -3,77 Prozent

Quelle: FUCHS PETROLUB

Platz 24: Lufthansa

Lufthansa: -3,44 Prozent

Quelle: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Platz 23: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: -3,13 Prozent

Quelle: Knorr-Bremse AG

Platz 22: Bilfinger SE

Bilfinger SE: -3,13 Prozent

Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

Platz 21: Evonik

Evonik: -2,92 Prozent

Quelle: Evonik

Platz 20: Porsche vz

Porsche vz: -2,65 Prozent

Quelle: http://www.porsche.com

Platz 19: freenet

freenet: -2,52 Prozent

Quelle: freenet

Platz 18: HELLA GmbH

HELLA GmbH: -1,88 Prozent

Quelle: HELLA

Platz 17: thyssenkrupp

thyssenkrupp: -1,85 Prozent

Quelle: thyssenkrupp AG

Platz 16: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: -1,84 Prozent

Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Platz 15: Sartorius vz

Sartorius vz: -1,67 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 14: Talanx

Talanx: -1,51 Prozent

Quelle: Talanx AG

Platz 13: Aroundtown SA

Aroundtown SA: -1,46 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 12: Aurubis

Aurubis: -0,84 Prozent

Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Platz 11: HUGO BOSS

HUGO BOSS: -0,73 Prozent

Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ

Platz 10: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -0,36 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 9: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -0,34 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 8: TUI

TUI: 0,09 Prozent

Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com

Platz 7: Fielmann

Fielmann: 1,29 Prozent

Quelle: Fielmann AG

Platz 6: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 1,50 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 5: HOCHTIEF

HOCHTIEF: 2,00 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Platz 4: United Internet

United Internet: 3,26 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 3: Fraport

Fraport: 4,85 Prozent

Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Platz 2: Nordex

Nordex: 4,99 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 1: IONOS

IONOS: 7,73 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

