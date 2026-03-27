KW 13 am Kryptomarkt: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 13 am Kryptomarkt: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
KW 13: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 13: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
KW 13: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

28.03.26 02:53 Uhr
KW 13 im MDAX: Top-Performer und schwächste Werte der Woche | finanzen.net

So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
27.655,5 PKT -609,3 PKT -2,16%
Charts|News|Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 13 aus

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 13/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 20.03.2026 und dem 27.03.2026. Stand ist der 27.03.2026.

Quelle: FrankHH / Shutterstock.com

Platz 50: CTS Eventim

CTS Eventim: -22,47 Prozent

Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com

Platz 49: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -14,42 Prozent

Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Platz 48: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -10,68 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 47: HENSOLDT

HENSOLDT: -9,99 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 46: RENK

RENK: -9,14 Prozent

Quelle: RENK Group AG

Platz 45: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): -7,16 Prozent

Quelle: Redcare Pharmacy

Platz 44: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: -6,85 Prozent

Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Platz 43: DEUTZ

DEUTZ: -6,81 Prozent

Quelle: DEUTZ AG

Platz 42: Aroundtown SA

Aroundtown SA: -4,97 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 41: Aurubis

Aurubis: -4,55 Prozent

Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Platz 40: Nordex

Nordex: -3,87 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 39: IONOS

IONOS: -3,07 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 38: HOCHTIEF

HOCHTIEF: -2,68 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Platz 37: Ströer SE

Ströer SE: -2,33 Prozent

Quelle: STRÖER

Platz 36: LEG Immobilien

LEG Immobilien: -2,17 Prozent

Quelle: LEG Immobilien

Platz 35: Jungheinrich

Jungheinrich: -2,13 Prozent

Quelle: Jungheinrich AG

Platz 34: AUMOVIO

AUMOVIO: -1,70 Prozent

Quelle: AUMOVIO SE

Platz 33: HUGO BOSS

HUGO BOSS: -1,69 Prozent

Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ

Platz 32: Salzgitter

Salzgitter: -1,62 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 31: United Internet

United Internet: -1,62 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 30: thyssenkrupp

thyssenkrupp: -1,36 Prozent

Quelle: thyssenkrupp AG

Platz 29: freenet

freenet: -1,22 Prozent

Quelle: freenet

Platz 28: Talanx

Talanx: -1,15 Prozent

Quelle: Talanx AG

Platz 27: RATIONAL

RATIONAL: -1,05 Prozent

Quelle: Rational

Platz 26: Lufthansa

Lufthansa: 0,14 Prozent

Quelle: Vacclav / Shutterstock.com

Platz 25: TUI

TUI: 0,27 Prozent

Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com

Platz 24: Sartorius vz

Sartorius vz: 0,29 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 23: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: 0,37 Prozent

Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Platz 22: TAG Immobilien

TAG Immobilien: 0,71 Prozent

Quelle: TAG Immobilien

Platz 21: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: 0,78 Prozent

Quelle: Knorr-Bremse AG

Platz 20: HELLA GmbH

HELLA GmbH: 0,82 Prozent

Quelle: HELLA

Platz 19: Fraport

Fraport: 1,16 Prozent

Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Platz 18: KRONES

KRONES: 1,59 Prozent

Quelle: Krones AG

Platz 17: AUTO1

AUTO1: 1,97 Prozent

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Platz 16: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 2,30 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 15: Bilfinger SE

Bilfinger SE: 2,34 Prozent

Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

Platz 14: RTL

RTL: 2,59 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 13: KION GROUP

KION GROUP: 2,76 Prozent

Quelle: KION GROUP

Platz 12: Porsche vz

Porsche vz: 3,66 Prozent

Quelle: http://www.porsche.com

Platz 11: TRATON

TRATON: 4,83 Prozent

Quelle: TRATON GROUP

Platz 10: Schaeffler

Schaeffler: 5,45 Prozent

Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Platz 9: Bechtle

Bechtle: 5,90 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 8: PUMA SE

PUMA SE: 7,03 Prozent

Quelle: Puma

Platz 7: JENOPTIK

JENOPTIK: 7,06 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 6: K+S

K+S: 7,35 Prozent

Quelle: K+S

Platz 5: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: 8,33 Prozent

Quelle: FUCHS PETROLUB

Platz 4: Delivery Hero

Delivery Hero: 8,70 Prozent

Quelle: Delivery Hero

Platz 3: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: 15,01 Prozent

Quelle: Wacker Chemie

Platz 2: Evonik

Evonik: 17,86 Prozent

Quelle: Evonik

Platz 1: LANXESS

LANXESS: 51,59 Prozent

Quelle: Lanxess

Mehr zum Thema MDAX

27.03.26Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
27.03.26Freitagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer
27.03.26Lufthansa setzt Treibstoff-Hedging vorübergehend aus
27.03.26US Secret Service agent protecting Jill Biden shoots self in leg
27.03.26Flugbegleiter stimmen für Streiks bei der Lufthansa
27.03.26Ufo-Mitglieder stimmen für Streiks bei Lufthansa und Lufthansa Cityline
27.03.263 AI Stocks to Buy Before the Next Leg Up
mehr