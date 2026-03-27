KW 13: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 13/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 20.03.2026 und dem 27.03.2026. Stand ist der 27.03.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: CTS Eventim
CTS Eventim: -22,47 Prozent
Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com
Platz 49: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -14,42 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 48: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -10,68 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 47: HENSOLDT
HENSOLDT: -9,99 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 46: RENK
RENK: -9,14 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 45: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): -7,16 Prozent
Quelle: Redcare Pharmacy
Platz 44: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: -6,85 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 43: DEUTZ
DEUTZ: -6,81 Prozent
Quelle: DEUTZ AG
Platz 42: Aroundtown SA
Aroundtown SA: -4,97 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 41: Aurubis
Aurubis: -4,55 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 40: Nordex
Nordex: -3,87 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 39: IONOS
IONOS: -3,07 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 38: HOCHTIEF
HOCHTIEF: -2,68 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 37: Ströer SE
Ströer SE: -2,33 Prozent
Quelle: STRÖER
Platz 36: LEG Immobilien
LEG Immobilien: -2,17 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 35: Jungheinrich
Jungheinrich: -2,13 Prozent
Quelle: Jungheinrich AG
Platz 34: AUMOVIO
AUMOVIO: -1,70 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 33: HUGO BOSS
HUGO BOSS: -1,69 Prozent
Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ
Platz 32: Salzgitter
Salzgitter: -1,62 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 31: United Internet
United Internet: -1,62 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 30: thyssenkrupp
thyssenkrupp: -1,36 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 29: freenet
freenet: -1,22 Prozent
Quelle: freenet
Platz 28: Talanx
Talanx: -1,15 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 27: RATIONAL
RATIONAL: -1,05 Prozent
Quelle: Rational
Platz 26: Lufthansa
Lufthansa: 0,14 Prozent
Quelle: Vacclav / Shutterstock.com
Platz 25: TUI
TUI: 0,27 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 24: Sartorius vz
Sartorius vz: 0,29 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 23: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: 0,37 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 22: TAG Immobilien
TAG Immobilien: 0,71 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 21: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: 0,78 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 20: HELLA GmbH
HELLA GmbH: 0,82 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 19: Fraport
Fraport: 1,16 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 18: KRONES
KRONES: 1,59 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 17: AUTO1
AUTO1: 1,97 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 16: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 2,30 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 15: Bilfinger SE
Bilfinger SE: 2,34 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 14: RTL
RTL: 2,59 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 13: KION GROUP
KION GROUP: 2,76 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 12: Porsche vz
Porsche vz: 3,66 Prozent
Quelle: http://www.porsche.com
Platz 11: TRATON
TRATON: 4,83 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 10: Schaeffler
Schaeffler: 5,45 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 9: Bechtle
Bechtle: 5,90 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 8: PUMA SE
PUMA SE: 7,03 Prozent
Quelle: Puma
Platz 7: JENOPTIK
JENOPTIK: 7,06 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 6: K+S
K+S: 7,35 Prozent
Quelle: K+S
Platz 5: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: 8,33 Prozent
Quelle: FUCHS PETROLUB
Platz 4: Delivery Hero
Delivery Hero: 8,70 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Platz 3: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: 15,01 Prozent
Quelle: Wacker Chemie
Platz 2: Evonik
Evonik: 17,86 Prozent
Quelle: Evonik
Platz 1: LANXESS
LANXESS: 51,59 Prozent
Quelle: Lanxess
Weitere News
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com