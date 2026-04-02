KW 14: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 14/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 27.03.2026 und dem 02.04.2026. Stand ist der 02.04.2026.
Platz 50: KION GROUP
KION GROUP: -6,58 Prozent
Platz 49: Jungheinrich
Jungheinrich: -2,25 Prozent
Platz 48: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -1,68 Prozent
Platz 47: AUTO1
AUTO1: -0,45 Prozent
Platz 46: Delivery Hero
Delivery Hero: -0,30 Prozent
Platz 45: HELLA GmbH
HELLA GmbH: 0,27 Prozent
Platz 44: HUGO BOSS
HUGO BOSS: 0,64 Prozent
Platz 43: Evonik
Evonik: 0,85 Prozent
Platz 42: LANXESS
LANXESS: 0,91 Prozent
Platz 41: K+S
K+S: 1,23 Prozent
Platz 40: TUI
TUI: 1,39 Prozent
Platz 39: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: 1,42 Prozent
Platz 38: KRONES
KRONES: 1,57 Prozent
Platz 37: Schaeffler
Schaeffler: 1,98 Prozent
Platz 36: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: 1,99 Prozent
Platz 35: Lufthansa
Lufthansa: 2,01 Prozent
Platz 34: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: 2,22 Prozent
Platz 33: RTL
RTL: 2,67 Prozent
Platz 32: PUMA SE
PUMA SE: 2,70 Prozent
Platz 31: Sartorius vz
Sartorius vz: 2,71 Prozent
Platz 30: Fraport
Fraport: 2,89 Prozent
Platz 29: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: 3,11 Prozent
Platz 28: freenet
freenet: 3,16 Prozent
Platz 27: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: 3,26 Prozent
Platz 26: thyssenkrupp
thyssenkrupp: 3,31 Prozent
Platz 25: Aurubis
Aurubis: 3,40 Prozent
Platz 24: AUMOVIO
AUMOVIO: 3,64 Prozent
Platz 23: RATIONAL
RATIONAL: 3,67 Prozent
Platz 22: TRATON
TRATON: 3,68 Prozent
Platz 21: United Internet
United Internet: 3,96 Prozent
Platz 20: Nordex
Nordex: 4,35 Prozent
Platz 19: CTS Eventim
CTS Eventim: 4,35 Prozent
Platz 18: Bilfinger SE
Bilfinger SE: 4,58 Prozent
Platz 17: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 4,68 Prozent
Platz 16: Porsche vz
Porsche vz: 5,07 Prozent
Platz 15: DEUTZ
DEUTZ: 5,69 Prozent
Platz 14: Ströer SE
Ströer SE: 6,30 Prozent
Platz 13: Talanx
Talanx: 6,50 Prozent
Platz 12: LEG Immobilien
LEG Immobilien: 6,74 Prozent
Platz 11: IONOS
IONOS: 6,77 Prozent
Platz 10: HOCHTIEF
HOCHTIEF: 7,63 Prozent
Platz 9: Bechtle
Bechtle: 8,06 Prozent
Platz 8: JENOPTIK
JENOPTIK: 9,06 Prozent
Platz 7: Salzgitter
Salzgitter: 9,56 Prozent
Platz 6: TAG Immobilien
TAG Immobilien: 10,66 Prozent
Platz 5: Aroundtown SA
Aroundtown SA: 12,10 Prozent
Platz 4: RENK
RENK: 14,64 Prozent
Platz 3: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): 20,61 Prozent
Platz 2: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 20,84 Prozent
Platz 1: HENSOLDT
HENSOLDT: 24,22 Prozent
