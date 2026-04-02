DAX23.168 -0,6%Est505.693 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 -0,6%Nas21.879 +0,2%Bitcoin59.883 -0,1%Euro1,1509 -0,1%Öl110,5 +1,2%Gold4.630 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Allianz 840400 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Microsoft 870747 BASF BASF11 ExxonMobil 852549 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Tesla A1CX3T Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus
Top News
Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien
Bürgergeldreform im Überblick: Warum ETF-Anleger die neuen Vermögensregeln kennen sollten Bürgergeldreform im Überblick: Warum ETF-Anleger die neuen Vermögensregeln kennen sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Performance

KW 14: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

04.04.26 22:19 Uhr
KW 14 im MDAX: Top-Performer und schwächste Werte der Woche | finanzen.net

So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
28.916,3 PKT -289,6 PKT -0,99%
Charts|News|Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 14 aus

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 14/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 27.03.2026 und dem 02.04.2026. Stand ist der 02.04.2026.

Quelle: FrankHH / Shutterstock.com

Platz 50: KION GROUP

KION GROUP: -6,58 Prozent

Quelle: KION GROUP

Platz 49: Jungheinrich

Jungheinrich: -2,25 Prozent

Quelle: Jungheinrich AG

Platz 48: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -1,68 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 47: AUTO1

AUTO1: -0,45 Prozent

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Platz 46: Delivery Hero

Delivery Hero: -0,30 Prozent

Quelle: Delivery Hero

Platz 45: HELLA GmbH

HELLA GmbH: 0,27 Prozent

Quelle: HELLA

Platz 44: HUGO BOSS

HUGO BOSS: 0,64 Prozent

Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ

Platz 43: Evonik

Evonik: 0,85 Prozent

Quelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Platz 42: LANXESS

LANXESS: 0,91 Prozent

Quelle: LANXESS

Platz 41: K+S

K+S: 1,23 Prozent

Quelle: K+S

Platz 40: TUI

TUI: 1,39 Prozent

Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com

Platz 39: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: 1,42 Prozent

Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Platz 38: KRONES

KRONES: 1,57 Prozent

Quelle: Krones AG

Platz 37: Schaeffler

Schaeffler: 1,98 Prozent

Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Platz 36: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: 1,99 Prozent

Quelle: WACKER Chemie

Platz 35: Lufthansa

Lufthansa: 2,01 Prozent

Quelle: Lufthansa

Platz 34: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: 2,22 Prozent

Quelle: Knorr-Bremse AG

Platz 33: RTL

RTL: 2,67 Prozent

Quelle: RTL Group

Platz 32: PUMA SE

PUMA SE: 2,70 Prozent

Quelle: Puma

Platz 31: Sartorius vz

Sartorius vz: 2,71 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 30: Fraport

Fraport: 2,89 Prozent

Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Platz 29: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: 3,11 Prozent

Quelle: FUCHS PETROLUB

Platz 28: freenet

freenet: 3,16 Prozent

Quelle: freenet

Platz 27: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: 3,26 Prozent

Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Platz 26: thyssenkrupp

thyssenkrupp: 3,31 Prozent

Quelle: thyssenkrupp AG

Platz 25: Aurubis

Aurubis: 3,40 Prozent

Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Platz 24: AUMOVIO

AUMOVIO: 3,64 Prozent

Quelle: AUMOVIO SE

Platz 23: RATIONAL

RATIONAL: 3,67 Prozent

Quelle: Rational

Platz 22: TRATON

TRATON: 3,68 Prozent

Quelle: TRATON GROUP

Platz 21: United Internet

United Internet: 3,96 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 20: Nordex

Nordex: 4,35 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 19: CTS Eventim

CTS Eventim: 4,35 Prozent

Quelle: CTS Eventim

Platz 18: Bilfinger SE

Bilfinger SE: 4,58 Prozent

Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

Platz 17: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 4,68 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 16: Porsche vz

Porsche vz: 5,07 Prozent

Quelle: porsche

Platz 15: DEUTZ

DEUTZ: 5,69 Prozent

Quelle: DEUTZ AG

Platz 14: Ströer SE

Ströer SE: 6,30 Prozent

Quelle: STRÖER

Platz 13: Talanx

Talanx: 6,50 Prozent

Quelle: Talanx AG

Platz 12: LEG Immobilien

LEG Immobilien: 6,74 Prozent

Quelle: LEG Immobilien

Platz 11: IONOS

IONOS: 6,77 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 10: HOCHTIEF

HOCHTIEF: 7,63 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Platz 9: Bechtle

Bechtle: 8,06 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 8: JENOPTIK

JENOPTIK: 9,06 Prozent

Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Platz 7: Salzgitter

Salzgitter: 9,56 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 6: TAG Immobilien

TAG Immobilien: 10,66 Prozent

Quelle: TAG Immobilien

Platz 5: Aroundtown SA

Aroundtown SA: 12,10 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 4: RENK

RENK: 14,64 Prozent

Quelle: RENK Group AG

Platz 3: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): 20,61 Prozent

Quelle: Redcare Pharmacy

Platz 2: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 20,84 Prozent

Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Platz 1: HENSOLDT

HENSOLDT: 24,22 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

