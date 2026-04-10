KW 15: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 15/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 02.04.2026 und dem 10.04.2026. Stand ist der 10.04.2026.
Platz 50: HENSOLDT
HENSOLDT: -7,95 Prozent
Platz 49: IONOS
IONOS: -6,22 Prozent
Platz 48: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -5,63 Prozent
Platz 47: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -5,40 Prozent
Platz 46: K+S
K+S: -4,75 Prozent
Platz 45: RENK
RENK: -2,99 Prozent
Platz 44: HELLA GmbH
HELLA GmbH: 0,14 Prozent
Platz 43: United Internet
United Internet: 0,58 Prozent
Platz 42: Nordex
Nordex: 0,83 Prozent
Platz 41: Sartorius vz
Sartorius vz: 0,94 Prozent
Platz 40: Bechtle
Bechtle: 1,02 Prozent
Platz 39: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: 2,08 Prozent
Platz 38: Delivery Hero
Delivery Hero: 2,72 Prozent
Platz 37: HUGO BOSS
HUGO BOSS: 2,79 Prozent
Platz 36: Aroundtown SA
Aroundtown SA: 3,27 Prozent
Platz 35: freenet
freenet: 3,29 Prozent
Platz 34: LEG Immobilien
LEG Immobilien: 3,46 Prozent
Platz 33: Porsche vz
Porsche vz: 3,49 Prozent
Platz 32: AUMOVIO
AUMOVIO: 3,94 Prozent
Platz 31: RTL
RTL: 3,97 Prozent
Platz 30: Fraport
Fraport: 4,11 Prozent
Platz 29: Talanx
Talanx: 4,28 Prozent
Platz 28: LANXESS
LANXESS: 4,71 Prozent
Platz 27: Evonik
Evonik: 4,77 Prozent
Platz 26: TAG Immobilien
TAG Immobilien: 4,85 Prozent
Platz 25: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: 5,05 Prozent
Platz 24: CTS Eventim
CTS Eventim: 5,48 Prozent
Platz 23: TRATON
TRATON: 5,65 Prozent
Platz 22: KRONES
KRONES: 5,65 Prozent
Platz 21: JENOPTIK
JENOPTIK: 5,84 Prozent
Platz 20: Lufthansa
Lufthansa: 5,89 Prozent
Platz 19: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): 6,61 Prozent
Platz 18: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: 7,49 Prozent
Platz 17: Bilfinger SE
Bilfinger SE: 7,79 Prozent
Platz 16: KION GROUP
KION GROUP: 7,91 Prozent
Platz 15: TUI
TUI: 8,15 Prozent
Platz 14: RATIONAL
RATIONAL: 8,18 Prozent
Platz 13: Schaeffler
Schaeffler: 8,89 Prozent
Platz 12: DEUTZ
DEUTZ: 9,24 Prozent
Platz 11: thyssenkrupp
thyssenkrupp: 9,48 Prozent
Platz 10: Jungheinrich
Jungheinrich: 10,11 Prozent
Platz 9: Ströer SE
Ströer SE: 10,77 Prozent
Platz 8: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: 11,15 Prozent
Platz 7: HOCHTIEF
HOCHTIEF: 11,32 Prozent
Platz 6: PUMA SE
PUMA SE: 12,24 Prozent
Platz 5: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: 13,84 Prozent
Platz 4: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 14,69 Prozent
Platz 3: Aurubis
Aurubis: 16,84 Prozent
Platz 2: AUTO1
AUTO1: 21,36 Prozent
Platz 1: Salzgitter
Salzgitter: 24,21 Prozent
