KW 15: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

11.04.26 03:16 Uhr
Gewinner und Verlierer im MDAX: So entwickelten sich die Aktien in KW 15 | finanzen.net

So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
30.382,3 PKT 329,9 PKT 1,10%
Charts|News|Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 15 aus

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 15/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 02.04.2026 und dem 10.04.2026. Stand ist der 10.04.2026.

Platz 50: HENSOLDT

HENSOLDT: -7,95 Prozent

Platz 49: IONOS

IONOS: -6,22 Prozent

Platz 48: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -5,63 Prozent

Platz 47: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -5,40 Prozent

Platz 46: K+S

K+S: -4,75 Prozent

Platz 45: RENK

RENK: -2,99 Prozent

Platz 44: HELLA GmbH

HELLA GmbH: 0,14 Prozent

Platz 43: United Internet

United Internet: 0,58 Prozent

Platz 42: Nordex

Nordex: 0,83 Prozent

Platz 41: Sartorius vz

Sartorius vz: 0,94 Prozent

Platz 40: Bechtle

Bechtle: 1,02 Prozent

Platz 39: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: 2,08 Prozent

Platz 38: Delivery Hero

Delivery Hero: 2,72 Prozent

Platz 37: HUGO BOSS

HUGO BOSS: 2,79 Prozent

Platz 36: Aroundtown SA

Aroundtown SA: 3,27 Prozent

Platz 35: freenet

freenet: 3,29 Prozent

Platz 34: LEG Immobilien

LEG Immobilien: 3,46 Prozent

Platz 33: Porsche vz

Porsche vz: 3,49 Prozent

Platz 32: AUMOVIO

AUMOVIO: 3,94 Prozent

Platz 31: RTL

RTL: 3,97 Prozent

Platz 30: Fraport

Fraport: 4,11 Prozent

Platz 29: Talanx

Talanx: 4,28 Prozent

Platz 28: LANXESS

LANXESS: 4,71 Prozent

Platz 27: Evonik

Evonik: 4,77 Prozent

Platz 26: TAG Immobilien

TAG Immobilien: 4,85 Prozent

Platz 25: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: 5,05 Prozent

Platz 24: CTS Eventim

CTS Eventim: 5,48 Prozent

Platz 23: TRATON

TRATON: 5,65 Prozent

Platz 22: KRONES

KRONES: 5,65 Prozent

Platz 21: JENOPTIK

JENOPTIK: 5,84 Prozent

Platz 20: Lufthansa

Lufthansa: 5,89 Prozent

Platz 19: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): 6,61 Prozent

Platz 18: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: 7,49 Prozent

Platz 17: Bilfinger SE

Bilfinger SE: 7,79 Prozent

Platz 16: KION GROUP

KION GROUP: 7,91 Prozent

Platz 15: TUI

TUI: 8,15 Prozent

Platz 14: RATIONAL

RATIONAL: 8,18 Prozent

Platz 13: Schaeffler

Schaeffler: 8,89 Prozent

Platz 12: DEUTZ

DEUTZ: 9,24 Prozent

Platz 11: thyssenkrupp

thyssenkrupp: 9,48 Prozent

Platz 10: Jungheinrich

Jungheinrich: 10,11 Prozent

Platz 9: Ströer SE

Ströer SE: 10,77 Prozent

Platz 8: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: 11,15 Prozent

Platz 7: HOCHTIEF

HOCHTIEF: 11,32 Prozent

Platz 6: PUMA SE

PUMA SE: 12,24 Prozent

Platz 5: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: 13,84 Prozent

Platz 4: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 14,69 Prozent

Platz 3: Aurubis

Aurubis: 16,84 Prozent

Platz 2: AUTO1

AUTO1: 21,36 Prozent

Platz 1: Salzgitter

Salzgitter: 24,21 Prozent

Mehr zum Thema MDAX

04:03Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
03:16KW 15: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
10.04.26Protest während Merz-Besuch?: Lufthansa schließt Tarifvertrag mit Verdi - ganz ohne Streik
10.04.26Börse Frankfurt in Grün: MDAX zeigt sich zum Handelsende fester
10.04.26Lufthansa: Tarifabschluss mitten im Streik
10.04.26Lufthansa wirft American-Express-Kunden aus den Lounges
10.04.26Vereinigung Cockpit kritisiert Tarifabschluss bei Lufthansa City Airlines
10.04.26Optimismus in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell
mehr