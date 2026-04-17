KW 16: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

18.04.26 03:28 Uhr
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 16 aus

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 16/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 10.04.2026 und dem 17.04.2026. Stand ist der 17.04.2026.

Platz 50: K+S

K+S: -7,54 Prozent

Platz 49: HELLA GmbH

HELLA GmbH: -4,32 Prozent

Platz 48: LANXESS

LANXESS: -4,18 Prozent

Platz 47: Evonik

Evonik: -2,13 Prozent

Platz 46: TRATON

TRATON: -2,10 Prozent

Platz 45: Fraport

Fraport: -1,94 Prozent

Platz 44: Nordex

Nordex: -0,87 Prozent

Platz 43: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: -0,56 Prozent

Platz 42: freenet

freenet: -0,36 Prozent

Platz 41: Bilfinger SE

Bilfinger SE: 0,36 Prozent

Platz 40: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: 0,89 Prozent

Platz 39: HUGO BOSS

HUGO BOSS: 1,37 Prozent

Platz 38: RTL

RTL: 1,45 Prozent

Platz 37: Lufthansa

Lufthansa: 1,59 Prozent

Platz 36: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: 2,08 Prozent

Platz 35: RATIONAL

RATIONAL: 2,18 Prozent

Platz 34: United Internet

United Internet: 2,22 Prozent

Platz 33: HOCHTIEF

HOCHTIEF: 2,83 Prozent

Platz 32: Aroundtown SA

Aroundtown SA: 3,33 Prozent

Platz 31: Talanx

Talanx: 3,50 Prozent

Platz 30: TUI

TUI: 3,55 Prozent

Platz 29: Jungheinrich

Jungheinrich: 3,83 Prozent

Platz 28: PUMA SE

PUMA SE: 4,28 Prozent

Platz 27: LEG Immobilien

LEG Immobilien: 4,52 Prozent

Platz 26: RENK

RENK: 5,22 Prozent

Platz 25: Salzgitter

Salzgitter: 5,29 Prozent

Platz 24: HENSOLDT

HENSOLDT: 5,37 Prozent

Platz 23: TAG Immobilien

TAG Immobilien: 5,57 Prozent

Platz 22: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: 5,92 Prozent

Platz 21: Porsche vz

Porsche vz: 6,16 Prozent

Platz 20: Bechtle

Bechtle: 6,58 Prozent

Platz 19: AUMOVIO

AUMOVIO: 6,78 Prozent

Platz 18: KRONES

KRONES: 7,13 Prozent

Platz 17: Aurubis

Aurubis: 7,26 Prozent

Platz 16: KION GROUP

KION GROUP: 8,02 Prozent

Platz 15: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 8,08 Prozent

Platz 14: thyssenkrupp

thyssenkrupp: 8,43 Prozent

Platz 13: Ströer SE

Ströer SE: 8,80 Prozent

Platz 12: JENOPTIK

JENOPTIK: 9,02 Prozent

Platz 11: DEUTZ

DEUTZ: 10,37 Prozent

Platz 10: Schaeffler

Schaeffler: 10,71 Prozent

Platz 9: CTS Eventim

CTS Eventim: 11,23 Prozent

Platz 8: Sartorius vz

Sartorius vz: 11,38 Prozent

Platz 7: AUTO1

AUTO1: 12,64 Prozent

Platz 6: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 12,97 Prozent

Platz 5: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: 13,44 Prozent

Platz 4: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 15,98 Prozent

Platz 3: IONOS

IONOS: 18,41 Prozent

Platz 2: Delivery Hero

Delivery Hero: 24,50 Prozent

Platz 1: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): 27,27 Prozent

