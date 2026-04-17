KW 16: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 16/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 10.04.2026 und dem 17.04.2026. Stand ist der 17.04.2026.
Platz 50: K+S
K+S: -7,54 Prozent
Platz 49: HELLA GmbH
HELLA GmbH: -4,32 Prozent
Platz 48: LANXESS
LANXESS: -4,18 Prozent
Platz 47: Evonik
Evonik: -2,13 Prozent
Platz 46: TRATON
TRATON: -2,10 Prozent
Platz 45: Fraport
Fraport: -1,94 Prozent
Platz 44: Nordex
Nordex: -0,87 Prozent
Platz 43: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: -0,56 Prozent
Platz 42: freenet
freenet: -0,36 Prozent
Platz 41: Bilfinger SE
Bilfinger SE: 0,36 Prozent
Platz 40: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: 0,89 Prozent
Platz 39: HUGO BOSS
HUGO BOSS: 1,37 Prozent
Platz 38: RTL
RTL: 1,45 Prozent
Platz 37: Lufthansa
Lufthansa: 1,59 Prozent
Platz 36: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: 2,08 Prozent
Platz 35: RATIONAL
RATIONAL: 2,18 Prozent
Platz 34: United Internet
United Internet: 2,22 Prozent
Platz 33: HOCHTIEF
HOCHTIEF: 2,83 Prozent
Platz 32: Aroundtown SA
Aroundtown SA: 3,33 Prozent
Platz 31: Talanx
Talanx: 3,50 Prozent
Platz 30: TUI
TUI: 3,55 Prozent
Platz 29: Jungheinrich
Jungheinrich: 3,83 Prozent
Platz 28: PUMA SE
PUMA SE: 4,28 Prozent
Platz 27: LEG Immobilien
LEG Immobilien: 4,52 Prozent
Platz 26: RENK
RENK: 5,22 Prozent
Platz 25: Salzgitter
Salzgitter: 5,29 Prozent
Platz 24: HENSOLDT
HENSOLDT: 5,37 Prozent
Platz 23: TAG Immobilien
TAG Immobilien: 5,57 Prozent
Platz 22: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: 5,92 Prozent
Platz 21: Porsche vz
Porsche vz: 6,16 Prozent
Platz 20: Bechtle
Bechtle: 6,58 Prozent
Platz 19: AUMOVIO
AUMOVIO: 6,78 Prozent
Platz 18: KRONES
KRONES: 7,13 Prozent
Platz 17: Aurubis
Aurubis: 7,26 Prozent
Platz 16: KION GROUP
KION GROUP: 8,02 Prozent
Platz 15: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 8,08 Prozent
Platz 14: thyssenkrupp
thyssenkrupp: 8,43 Prozent
Platz 13: Ströer SE
Ströer SE: 8,80 Prozent
Platz 12: JENOPTIK
JENOPTIK: 9,02 Prozent
Platz 11: DEUTZ
DEUTZ: 10,37 Prozent
Platz 10: Schaeffler
Schaeffler: 10,71 Prozent
Platz 9: CTS Eventim
CTS Eventim: 11,23 Prozent
Platz 8: Sartorius vz
Sartorius vz: 11,38 Prozent
Platz 7: AUTO1
AUTO1: 12,64 Prozent
Platz 6: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 12,97 Prozent
Platz 5: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: 13,44 Prozent
Platz 4: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 15,98 Prozent
Platz 3: IONOS
IONOS: 18,41 Prozent
Platz 2: Delivery Hero
Delivery Hero: 24,50 Prozent
Platz 1: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): 27,27 Prozent
Weitere News
