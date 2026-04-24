DAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Newmont im Fokus
KW 17: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

25.04.26 03:35 Uhr
Gewinner und Verlierer im MDAX: So entwickelten sich die Aktien in KW 17 | finanzen.net

So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 17 aus

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 17/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 17.04.2026 und dem 24.04.2026. Stand ist der 24.04.2026.

Platz 50: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: -21,64 Prozent

Platz 49: Jungheinrich

Jungheinrich: -18,77 Prozent

Platz 48: TUI

TUI: -15,25 Prozent

Platz 47: AUTO1

AUTO1: -13,68 Prozent

Platz 46: Bilfinger SE

Bilfinger SE: -10,98 Prozent

Platz 45: KION GROUP

KION GROUP: -10,83 Prozent

Platz 44: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -10,71 Prozent

Platz 43: Lufthansa

Lufthansa: -10,16 Prozent

Platz 42: Schaeffler

Schaeffler: -9,91 Prozent

Platz 41: HENSOLDT

HENSOLDT: -9,67 Prozent

Platz 40: Fraport

Fraport: -9,40 Prozent

Platz 39: Sartorius vz

Sartorius vz: -9,09 Prozent

Platz 38: Bechtle

Bechtle: -8,44 Prozent

Platz 37: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -8,23 Prozent

Platz 36: Delivery Hero

Delivery Hero: -7,98 Prozent

Platz 35: Aroundtown SA

Aroundtown SA: -6,67 Prozent

Platz 34: RATIONAL

RATIONAL: -6,40 Prozent

Platz 33: IONOS

IONOS: -6,21 Prozent

Platz 32: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: -6,06 Prozent

Platz 31: United Internet

United Internet: -5,94 Prozent

Platz 30: DEUTZ

DEUTZ: -5,92 Prozent

Platz 29: Porsche vz

Porsche vz: -5,39 Prozent

Platz 28: KRONES

KRONES: -5,30 Prozent

Platz 27: Salzgitter

Salzgitter: -5,30 Prozent

Platz 26: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: -4,84 Prozent

Platz 25: AUMOVIO

AUMOVIO: -4,79 Prozent

Platz 24: thyssenkrupp

thyssenkrupp: -4,79 Prozent

Platz 23: TAG Immobilien

TAG Immobilien: -4,45 Prozent

Platz 22: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): -3,84 Prozent

Platz 21: LEG Immobilien

LEG Immobilien: -3,60 Prozent

Platz 20: Ströer SE

Ströer SE: -3,46 Prozent

Platz 19: CTS Eventim

CTS Eventim: -3,26 Prozent

Platz 18: HELLA GmbH

HELLA GmbH: -3,25 Prozent

Platz 17: PUMA SE

PUMA SE: -3,14 Prozent

Platz 16: HUGO BOSS

HUGO BOSS: -3,05 Prozent

Platz 15: Talanx

Talanx: -2,70 Prozent

Platz 14: TRATON

TRATON: -2,58 Prozent

Platz 13: RTL

RTL: -2,46 Prozent

Platz 12: RENK

RENK: -2,02 Prozent

Platz 11: freenet

freenet: -1,96 Prozent

Platz 10: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: -1,81 Prozent

Platz 9: Aurubis

Aurubis: -1,68 Prozent

Platz 8: Nordex

Nordex: -1,36 Prozent

Platz 7: HOCHTIEF

HOCHTIEF: -1,29 Prozent

Platz 6: JENOPTIK

JENOPTIK: 0,42 Prozent

Platz 5: LANXESS

LANXESS: 1,01 Prozent

Platz 4: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: 2,58 Prozent

Platz 3: Evonik

Evonik: 3,00 Prozent

Platz 2: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 5,20 Prozent

Platz 1: K+S

K+S: 9,06 Prozent

