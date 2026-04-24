KW 17: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 17/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 17.04.2026 und dem 24.04.2026. Stand ist der 24.04.2026.
Platz 50: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: -21,64 Prozent
Platz 49: Jungheinrich
Jungheinrich: -18,77 Prozent
Platz 48: TUI
TUI: -15,25 Prozent
Platz 47: AUTO1
AUTO1: -13,68 Prozent
Platz 46: Bilfinger SE
Bilfinger SE: -10,98 Prozent
Platz 45: KION GROUP
KION GROUP: -10,83 Prozent
Platz 44: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -10,71 Prozent
Platz 43: Lufthansa
Lufthansa: -10,16 Prozent
Platz 42: Schaeffler
Schaeffler: -9,91 Prozent
Platz 41: HENSOLDT
HENSOLDT: -9,67 Prozent
Platz 40: Fraport
Fraport: -9,40 Prozent
Platz 39: Sartorius vz
Sartorius vz: -9,09 Prozent
Platz 38: Bechtle
Bechtle: -8,44 Prozent
Platz 37: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -8,23 Prozent
Platz 36: Delivery Hero
Delivery Hero: -7,98 Prozent
Platz 35: Aroundtown SA
Aroundtown SA: -6,67 Prozent
Platz 34: RATIONAL
RATIONAL: -6,40 Prozent
Platz 33: IONOS
IONOS: -6,21 Prozent
Platz 32: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: -6,06 Prozent
Platz 31: United Internet
United Internet: -5,94 Prozent
Platz 30: DEUTZ
DEUTZ: -5,92 Prozent
Platz 29: Porsche vz
Porsche vz: -5,39 Prozent
Platz 28: KRONES
KRONES: -5,30 Prozent
Platz 27: Salzgitter
Salzgitter: -5,30 Prozent
Platz 26: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: -4,84 Prozent
Platz 25: AUMOVIO
AUMOVIO: -4,79 Prozent
Platz 24: thyssenkrupp
thyssenkrupp: -4,79 Prozent
Platz 23: TAG Immobilien
TAG Immobilien: -4,45 Prozent
Platz 22: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): -3,84 Prozent
Platz 21: LEG Immobilien
LEG Immobilien: -3,60 Prozent
Platz 20: Ströer SE
Ströer SE: -3,46 Prozent
Platz 19: CTS Eventim
CTS Eventim: -3,26 Prozent
Platz 18: HELLA GmbH
HELLA GmbH: -3,25 Prozent
Platz 17: PUMA SE
PUMA SE: -3,14 Prozent
Platz 16: HUGO BOSS
HUGO BOSS: -3,05 Prozent
Platz 15: Talanx
Talanx: -2,70 Prozent
Platz 14: TRATON
TRATON: -2,58 Prozent
Platz 13: RTL
RTL: -2,46 Prozent
Platz 12: RENK
RENK: -2,02 Prozent
Platz 11: freenet
freenet: -1,96 Prozent
Platz 10: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: -1,81 Prozent
Platz 9: Aurubis
Aurubis: -1,68 Prozent
Platz 8: Nordex
Nordex: -1,36 Prozent
Platz 7: HOCHTIEF
HOCHTIEF: -1,29 Prozent
Platz 6: JENOPTIK
JENOPTIK: 0,42 Prozent
Platz 5: LANXESS
LANXESS: 1,01 Prozent
Platz 4: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: 2,58 Prozent
Platz 3: Evonik
Evonik: 3,00 Prozent
Platz 2: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 5,20 Prozent
Platz 1: K+S
K+S: 9,06 Prozent
