KW 18: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 18/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 24.04.2026 und dem 30.04.2026. Stand ist der 30.04.2026.
Platz 50: RTL
RTL: -12,90 Prozent
Platz 49: RATIONAL
RATIONAL: -5,24 Prozent
Platz 48: Talanx
Talanx: -3,73 Prozent
Platz 47: CTS Eventim
CTS Eventim: -3,11 Prozent
Platz 46: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -2,75 Prozent
Platz 45: Aurubis
Aurubis: -2,14 Prozent
Platz 44: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: -1,94 Prozent
Platz 43: Fraport
Fraport: -1,48 Prozent
Platz 42: HUGO BOSS
HUGO BOSS: -1,45 Prozent
Platz 41: KRONES
KRONES: -1,44 Prozent
Platz 40: TAG Immobilien
TAG Immobilien: -1,40 Prozent
Platz 39: JENOPTIK
JENOPTIK: -1,07 Prozent
Platz 38: LEG Immobilien
LEG Immobilien: -1,00 Prozent
Platz 37: Bilfinger SE
Bilfinger SE: -0,81 Prozent
Platz 36: DEUTZ
DEUTZ: -0,80 Prozent
Platz 35: IONOS
IONOS: -0,76 Prozent
Platz 34: United Internet
United Internet: -0,67 Prozent
Platz 33: AUTO1
AUTO1: -0,55 Prozent
Platz 32: TUI
TUI: -0,41 Prozent
Platz 31: HOCHTIEF
HOCHTIEF: -0,39 Prozent
Platz 30: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): -0,33 Prozent
Platz 29: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: -0,15 Prozent
Platz 28: Bechtle
Bechtle: -0,07 Prozent
Platz 27: Sartorius vz
Sartorius vz: 0,05 Prozent
Platz 26: RENK
RENK: 0,13 Prozent
Platz 25: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: 0,20 Prozent
Platz 24: AUMOVIO
AUMOVIO: 0,27 Prozent
Platz 23: Porsche vz
Porsche vz: 0,34 Prozent
Platz 22: freenet
freenet: 0,52 Prozent
Platz 21: LANXESS
LANXESS: 0,55 Prozent
Platz 20: Salzgitter
Salzgitter: 0,76 Prozent
Platz 19: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 0,88 Prozent
Platz 18: Aroundtown SA
Aroundtown SA: 0,90 Prozent
Platz 17: Evonik
Evonik: 1,03 Prozent
Platz 16: Lufthansa
Lufthansa: 1,10 Prozent
Platz 15: K+S
K+S: 1,20 Prozent
Platz 14: TRATON
TRATON: 1,64 Prozent
Platz 13: KION GROUP
KION GROUP: 2,12 Prozent
Platz 12: Ströer SE
Ströer SE: 2,37 Prozent
Platz 11: Schaeffler
Schaeffler: 3,32 Prozent
Platz 10: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: 3,51 Prozent
Platz 9: PUMA SE
PUMA SE: 3,92 Prozent
Platz 8: HELLA GmbH
HELLA GmbH: 4,96 Prozent
Platz 7: Delivery Hero
Delivery Hero: 5,08 Prozent
Platz 6: HENSOLDT
HENSOLDT: 5,61 Prozent
Platz 5: Jungheinrich
Jungheinrich: 5,78 Prozent
Platz 4: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: 5,90 Prozent
Platz 3: Nordex
Nordex: 7,97 Prozent
Platz 2: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 8,62 Prozent
Platz 1: thyssenkrupp
thyssenkrupp: 14,34 Prozent
