KW 18: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

02.05.26 03:25 Uhr
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 18 aus

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 18/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 24.04.2026 und dem 30.04.2026. Stand ist der 30.04.2026.

Platz 50: RTL

RTL: -12,90 Prozent

Platz 49: RATIONAL

RATIONAL: -5,24 Prozent

Platz 48: Talanx

Talanx: -3,73 Prozent

Platz 47: CTS Eventim

CTS Eventim: -3,11 Prozent

Platz 46: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -2,75 Prozent

Platz 45: Aurubis

Aurubis: -2,14 Prozent

Platz 44: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: -1,94 Prozent

Platz 43: Fraport

Fraport: -1,48 Prozent

Platz 42: HUGO BOSS

HUGO BOSS: -1,45 Prozent

Platz 41: KRONES

KRONES: -1,44 Prozent

Platz 40: TAG Immobilien

TAG Immobilien: -1,40 Prozent

Platz 39: JENOPTIK

JENOPTIK: -1,07 Prozent

Platz 38: LEG Immobilien

LEG Immobilien: -1,00 Prozent

Platz 37: Bilfinger SE

Bilfinger SE: -0,81 Prozent

Platz 36: DEUTZ

DEUTZ: -0,80 Prozent

Platz 35: IONOS

IONOS: -0,76 Prozent

Platz 34: United Internet

United Internet: -0,67 Prozent

Platz 33: AUTO1

AUTO1: -0,55 Prozent

Platz 32: TUI

TUI: -0,41 Prozent

Platz 31: HOCHTIEF

HOCHTIEF: -0,39 Prozent

Platz 30: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): -0,33 Prozent

Platz 29: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: -0,15 Prozent

Platz 28: Bechtle

Bechtle: -0,07 Prozent

Platz 27: Sartorius vz

Sartorius vz: 0,05 Prozent

Platz 26: RENK

RENK: 0,13 Prozent

Platz 25: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: 0,20 Prozent

Platz 24: AUMOVIO

AUMOVIO: 0,27 Prozent

Platz 23: Porsche vz

Porsche vz: 0,34 Prozent

Platz 22: freenet

freenet: 0,52 Prozent

Platz 21: LANXESS

LANXESS: 0,55 Prozent

Platz 20: Salzgitter

Salzgitter: 0,76 Prozent

Platz 19: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 0,88 Prozent

Platz 18: Aroundtown SA

Aroundtown SA: 0,90 Prozent

Platz 17: Evonik

Evonik: 1,03 Prozent

Platz 16: Lufthansa

Lufthansa: 1,10 Prozent

Platz 15: K+S

K+S: 1,20 Prozent

Platz 14: TRATON

TRATON: 1,64 Prozent

Platz 13: KION GROUP

KION GROUP: 2,12 Prozent

Platz 12: Ströer SE

Ströer SE: 2,37 Prozent

Platz 11: Schaeffler

Schaeffler: 3,32 Prozent

Platz 10: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: 3,51 Prozent

Platz 9: PUMA SE

PUMA SE: 3,92 Prozent

Platz 8: HELLA GmbH

HELLA GmbH: 4,96 Prozent

Platz 7: Delivery Hero

Delivery Hero: 5,08 Prozent

Platz 6: HENSOLDT

HENSOLDT: 5,61 Prozent

Platz 5: Jungheinrich

Jungheinrich: 5,78 Prozent

Platz 4: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: 5,90 Prozent

Platz 3: Nordex

Nordex: 7,97 Prozent

Platz 2: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 8,62 Prozent

Platz 1: thyssenkrupp

thyssenkrupp: 14,34 Prozent

