KW 19: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 19/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 30.04.2026 und dem 08.05.2026. Stand ist der 08.05.2026.
Platz 50: RENK
RENK: -10,86 Prozent
Platz 49: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -9,44 Prozent
Platz 48: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): -8,72 Prozent
Platz 47: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: -6,77 Prozent
Platz 46: HENSOLDT
HENSOLDT: -4,80 Prozent
Platz 45: Talanx
Talanx: -4,60 Prozent
Platz 44: LANXESS
LANXESS: -3,80 Prozent
Platz 43: Nordex
Nordex: -3,67 Prozent
Platz 42: K+S
K+S: -3,51 Prozent
Platz 41: PUMA SE
PUMA SE: -3,12 Prozent
Platz 40: AUTO1
AUTO1: -3,09 Prozent
Platz 39: TAG Immobilien
TAG Immobilien: -2,70 Prozent
Platz 38: Delivery Hero
Delivery Hero: -2,44 Prozent
Platz 37: United Internet
United Internet: -2,40 Prozent
Platz 36: Evonik
Evonik: -2,21 Prozent
Platz 35: LEG Immobilien
LEG Immobilien: -2,18 Prozent
Platz 34: AUMOVIO
AUMOVIO: -1,63 Prozent
Platz 33: Aroundtown SA
Aroundtown SA: -1,38 Prozent
Platz 32: HELLA GmbH
HELLA GmbH: -1,11 Prozent
Platz 31: CTS Eventim
CTS Eventim: -0,62 Prozent
Platz 30: Fraport
Fraport: -0,50 Prozent
Platz 29: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -0,16 Prozent
Platz 28: RTL
RTL: -0,15 Prozent
Platz 27: Sartorius vz
Sartorius vz: -0,14 Prozent
Platz 26: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: 0 Prozent
Platz 25: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: 0,69 Prozent
Platz 24: freenet
freenet: 0,88 Prozent
Platz 23: Jungheinrich
Jungheinrich: 1,09 Prozent
Platz 22: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: 1,19 Prozent
Platz 21: Aurubis
Aurubis: 1,80 Prozent
Platz 20: Bilfinger SE
Bilfinger SE: 1,94 Prozent
Platz 19: TRATON
TRATON: 2,23 Prozent
Platz 18: HUGO BOSS
HUGO BOSS: 2,58 Prozent
Platz 17: KRONES
KRONES: 2,76 Prozent
Platz 16: Porsche vz
Porsche vz: 3,59 Prozent
Platz 15: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: 3,99 Prozent
Platz 14: TUI
TUI: 4,12 Prozent
Platz 13: Ströer SE
Ströer SE: 5,54 Prozent
Platz 12: RATIONAL
RATIONAL: 5,85 Prozent
Platz 11: IONOS
IONOS: 5,98 Prozent
Platz 10: Salzgitter
Salzgitter: 6,27 Prozent
Platz 9: thyssenkrupp
thyssenkrupp: 6,40 Prozent
Platz 8: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 6,51 Prozent
Platz 7: KION GROUP
KION GROUP: 6,64 Prozent
Platz 6: JENOPTIK
JENOPTIK: 7,43 Prozent
Platz 5: Bechtle
Bechtle: 7,78 Prozent
Platz 4: Schaeffler
Schaeffler: 8,66 Prozent
Platz 3: DEUTZ
DEUTZ: 8,96 Prozent
Platz 2: Lufthansa
Lufthansa: 11,05 Prozent
Platz 1: HOCHTIEF
HOCHTIEF: 20,08 Prozent
