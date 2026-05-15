KW 20: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 20/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 08.05.2026 und dem 15.05.2026. Stand ist der 15.05.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: Bilfinger SE
Bilfinger SE: -14,15 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 49: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -9,78 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 48: RENK
RENK: -8,75 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 47: RTL
RTL: -8,72 Prozent
Quelle: RTL Group
Platz 46: DEUTZ
DEUTZ: -8,69 Prozent
Quelle: DEUTZ AG
Platz 45: KRONES
KRONES: -7,89 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 44: Fraport
Fraport: -6,92 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 43: HOCHTIEF
HOCHTIEF: -6,28 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 42: KION GROUP
KION GROUP: -5,76 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 41: Bechtle
Bechtle: -5,75 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 40: Lufthansa
Lufthansa: -5,53 Prozent
Quelle: Lufthansa
Platz 39: Sartorius vz
Sartorius vz: -5,53 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 38: freenet
freenet: -4,46 Prozent
Quelle: freenet
Platz 37: AUMOVIO
AUMOVIO: -4,28 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 36: LEG Immobilien
LEG Immobilien: -3,94 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 35: Jungheinrich
Jungheinrich: -3,78 Prozent
Quelle: Jungheinrich AG
Platz 34: Nordex
Nordex: -3,12 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 33: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -2,84 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 32: TUI
TUI: -2,69 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 31: HUGO BOSS
HUGO BOSS: -2,68 Prozent
Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ
Platz 30: Ströer SE
Ströer SE: -1,78 Prozent
Quelle: STRÖER
Platz 29: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: -1,66 Prozent
Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG
Platz 28: Aroundtown SA
Aroundtown SA: -1,49 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 27: TAG Immobilien
TAG Immobilien: -1,18 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 26: TRATON
TRATON: -1,09 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 25: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: -0,98 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 24: RATIONAL
RATIONAL: -0,91 Prozent
Quelle: Rational
Platz 23: thyssenkrupp
thyssenkrupp: -0,89 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 22: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: -0,87 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 21: CTS Eventim
CTS Eventim: -0,45 Prozent
Quelle: CTS Eventim
Platz 20: HELLA GmbH
HELLA GmbH: -0,42 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 19: Talanx
Talanx: -0,28 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 18: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: 0,08 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 17: K+S
K+S: 0,45 Prozent
Quelle: K+S
Platz 16: HENSOLDT
HENSOLDT: 0,93 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 15: IONOS
IONOS: 2,02 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 14: United Internet
United Internet: 2,38 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 13: Evonik
Evonik: 3,01 Prozent
Quelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 12: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 3,88 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 11: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: 5,20 Prozent
Quelle: Wacker Chemie
Platz 10: PUMA SE
PUMA SE: 5,32 Prozent
Quelle: Puma
Platz 9: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): 6,07 Prozent
Quelle: Redcare Pharmacy
Platz 8: LANXESS
LANXESS: 6,18 Prozent
Quelle: Lanxess
Platz 7: Salzgitter
Salzgitter: 6,37 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 6: Porsche vz
Porsche vz: 8,38 Prozent
Quelle: porsche
Platz 5: Schaeffler
Schaeffler: 9,23 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 4: Aurubis
Aurubis: 9,97 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 3: AUTO1
AUTO1: 10,30 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 2: JENOPTIK
JENOPTIK: 24,15 Prozent
Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Platz 1: Delivery Hero
Delivery Hero: 47,57 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Weitere News
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com