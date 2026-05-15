KW 20: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

16.05.26 03:23 Uhr
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
31.365,2 PKT -528,7 PKT -1,66%
Charts|News|Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 20 aus

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 20/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 08.05.2026 und dem 15.05.2026. Stand ist der 15.05.2026.

Platz 50: Bilfinger SE

Bilfinger SE: -14,15 Prozent

Platz 49: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -9,78 Prozent

Platz 48: RENK

RENK: -8,75 Prozent

Platz 47: RTL

RTL: -8,72 Prozent

Platz 46: DEUTZ

DEUTZ: -8,69 Prozent

Platz 45: KRONES

KRONES: -7,89 Prozent

Platz 44: Fraport

Fraport: -6,92 Prozent

Platz 43: HOCHTIEF

HOCHTIEF: -6,28 Prozent

Platz 42: KION GROUP

KION GROUP: -5,76 Prozent

Platz 41: Bechtle

Bechtle: -5,75 Prozent

Platz 40: Lufthansa

Lufthansa: -5,53 Prozent

Platz 39: Sartorius vz

Sartorius vz: -5,53 Prozent

Platz 38: freenet

freenet: -4,46 Prozent

Platz 37: AUMOVIO

AUMOVIO: -4,28 Prozent

Platz 36: LEG Immobilien

LEG Immobilien: -3,94 Prozent

Platz 35: Jungheinrich

Jungheinrich: -3,78 Prozent

Platz 34: Nordex

Nordex: -3,12 Prozent

Platz 33: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -2,84 Prozent

Platz 32: TUI

TUI: -2,69 Prozent

Platz 31: HUGO BOSS

HUGO BOSS: -2,68 Prozent

Platz 30: Ströer SE

Ströer SE: -1,78 Prozent

Platz 29: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: -1,66 Prozent

Platz 28: Aroundtown SA

Aroundtown SA: -1,49 Prozent

Platz 27: TAG Immobilien

TAG Immobilien: -1,18 Prozent

Platz 26: TRATON

TRATON: -1,09 Prozent

Platz 25: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: -0,98 Prozent

Platz 24: RATIONAL

RATIONAL: -0,91 Prozent

Platz 23: thyssenkrupp

thyssenkrupp: -0,89 Prozent

Platz 22: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: -0,87 Prozent

Platz 21: CTS Eventim

CTS Eventim: -0,45 Prozent

Platz 20: HELLA GmbH

HELLA GmbH: -0,42 Prozent

Platz 19: Talanx

Talanx: -0,28 Prozent

Platz 18: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: 0,08 Prozent

Platz 17: K+S

K+S: 0,45 Prozent

Platz 16: HENSOLDT

HENSOLDT: 0,93 Prozent

Platz 15: IONOS

IONOS: 2,02 Prozent

Platz 14: United Internet

United Internet: 2,38 Prozent

Platz 13: Evonik

Evonik: 3,01 Prozent

Platz 12: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 3,88 Prozent

Platz 11: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: 5,20 Prozent

Platz 10: PUMA SE

PUMA SE: 5,32 Prozent

Platz 9: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): 6,07 Prozent

Platz 8: LANXESS

LANXESS: 6,18 Prozent

Platz 7: Salzgitter

Salzgitter: 6,37 Prozent

Platz 6: Porsche vz

Porsche vz: 8,38 Prozent

Platz 5: Schaeffler

Schaeffler: 9,23 Prozent

Platz 4: Aurubis

Aurubis: 9,97 Prozent

Platz 3: AUTO1

AUTO1: 10,30 Prozent

Platz 2: JENOPTIK

JENOPTIK: 24,15 Prozent

Platz 1: Delivery Hero

Delivery Hero: 47,57 Prozent

