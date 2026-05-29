KW 22: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 22/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 22.05.2026 und dem 29.05.2026. Stand ist der 29.05.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: Talanx
Talanx: -4,01 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 49: Nordex
Nordex: -3,99 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 48: LEG Immobilien
LEG Immobilien: -3,55 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 47: Evonik
Evonik: -2,72 Prozent
Quelle: Evonik
Platz 46: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -2,45 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 45: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: -2,36 Prozent
Quelle: WACKER Chemie
Platz 44: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): -2,11 Prozent
Quelle: Redcare Pharmacy
Platz 43: LANXESS
LANXESS: -1,96 Prozent
Quelle: LANXESS
Platz 42: freenet
freenet: -1,63 Prozent
Quelle: freenet
Platz 41: KION GROUP
KION GROUP: -0,77 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 40: Bilfinger SE
Bilfinger SE: -0,74 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 39: HENSOLDT
HENSOLDT: -0,70 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 38: Aroundtown SA
Aroundtown SA: -0,55 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 37: IONOS
IONOS: -0,50 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 36: HUGO BOSS
HUGO BOSS: -0,08 Prozent
Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ
Platz 35: United Internet
United Internet: 0,23 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 34: KRONES
KRONES: 0,51 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 33: K+S
K+S: 0,68 Prozent
Quelle: K+S
Platz 32: Ströer SE
Ströer SE: 0,69 Prozent
Quelle: STRÖER
Platz 31: TAG Immobilien
TAG Immobilien: 0,85 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 30: PUMA SE
PUMA SE: 1,01 Prozent
Quelle: Puma
Platz 29: RATIONAL
RATIONAL: 1,07 Prozent
Quelle: Rational
Platz 28: Jungheinrich
Jungheinrich: 1,22 Prozent
Quelle: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Platz 27: Porsche vz
Porsche vz: 1,45 Prozent
Quelle: xxx
Platz 26: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: 1,47 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 25: RTL
RTL: 1,77 Prozent
Quelle: RTL Group
Platz 24: HELLA GmbH
HELLA GmbH: 1,82 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 23: JENOPTIK
JENOPTIK: 3,46 Prozent
Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Platz 22: HOCHTIEF
HOCHTIEF: 3,71 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 21: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: 4,06 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 20: TRATON
TRATON: 4,33 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 19: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: 4,74 Prozent
Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG
Platz 18: Sartorius vz
Sartorius vz: 5,42 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 17: AUTO1
AUTO1: 5,65 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 16: Fraport
Fraport: 6,19 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 15: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: 7,16 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 14: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 7,53 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 13: DEUTZ
DEUTZ: 7,55 Prozent
Quelle: DEUTZ AG
Platz 12: thyssenkrupp
thyssenkrupp: 7,70 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 11: TUI
TUI: 7,71 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 10: Salzgitter
Salzgitter: 7,72 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 9: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 8,49 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 8: Aurubis
Aurubis: 8,70 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 7: Lufthansa
Lufthansa: 8,75 Prozent
Quelle: Vacclav / Shutterstock.com
Platz 6: Bechtle
Bechtle: 9,36 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 5: Delivery Hero
Delivery Hero: 10,09 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Platz 4: CTS Eventim
CTS Eventim: 10,49 Prozent
Quelle: CTS Eventim
Platz 3: Schaeffler
Schaeffler: 10,69 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 2: AUMOVIO
AUMOVIO: 11,54 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 1: RENK
RENK: 15,95 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Weitere News
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com