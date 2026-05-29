KW 22: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

31.05.26 01:57 Uhr
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 22 aus

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 22/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 22.05.2026 und dem 29.05.2026. Stand ist der 29.05.2026.

Platz 50: Talanx

Talanx: -4,01 Prozent

Platz 49: Nordex

Nordex: -3,99 Prozent

Platz 48: LEG Immobilien

LEG Immobilien: -3,55 Prozent

Platz 47: Evonik

Evonik: -2,72 Prozent

Platz 46: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -2,45 Prozent

Platz 45: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: -2,36 Prozent

Platz 44: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): -2,11 Prozent

Platz 43: LANXESS

LANXESS: -1,96 Prozent

Platz 42: freenet

freenet: -1,63 Prozent

Platz 41: KION GROUP

KION GROUP: -0,77 Prozent

Platz 40: Bilfinger SE

Bilfinger SE: -0,74 Prozent

Platz 39: HENSOLDT

HENSOLDT: -0,70 Prozent

Platz 38: Aroundtown SA

Aroundtown SA: -0,55 Prozent

Platz 37: IONOS

IONOS: -0,50 Prozent

Platz 36: HUGO BOSS

HUGO BOSS: -0,08 Prozent

Platz 35: United Internet

United Internet: 0,23 Prozent

Platz 34: KRONES

KRONES: 0,51 Prozent

Platz 33: K+S

K+S: 0,68 Prozent

Platz 32: Ströer SE

Ströer SE: 0,69 Prozent

Platz 31: TAG Immobilien

TAG Immobilien: 0,85 Prozent

Platz 30: PUMA SE

PUMA SE: 1,01 Prozent

Platz 29: RATIONAL

RATIONAL: 1,07 Prozent

Platz 28: Jungheinrich

Jungheinrich: 1,22 Prozent

Platz 27: Porsche vz

Porsche vz: 1,45 Prozent

Platz 26: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: 1,47 Prozent

Platz 25: RTL

RTL: 1,77 Prozent

Platz 24: HELLA GmbH

HELLA GmbH: 1,82 Prozent

Platz 23: JENOPTIK

JENOPTIK: 3,46 Prozent

Platz 22: HOCHTIEF

HOCHTIEF: 3,71 Prozent

Platz 21: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: 4,06 Prozent

Platz 20: TRATON

TRATON: 4,33 Prozent

Platz 19: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: 4,74 Prozent

Platz 18: Sartorius vz

Sartorius vz: 5,42 Prozent

Platz 17: AUTO1

AUTO1: 5,65 Prozent

Platz 16: Fraport

Fraport: 6,19 Prozent

Platz 15: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: 7,16 Prozent

Platz 14: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 7,53 Prozent

Platz 13: DEUTZ

DEUTZ: 7,55 Prozent

Platz 12: thyssenkrupp

thyssenkrupp: 7,70 Prozent

Platz 11: TUI

TUI: 7,71 Prozent

Platz 10: Salzgitter

Salzgitter: 7,72 Prozent

Platz 9: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 8,49 Prozent

Platz 8: Aurubis

Aurubis: 8,70 Prozent

Platz 7: Lufthansa

Lufthansa: 8,75 Prozent

Platz 6: Bechtle

Bechtle: 9,36 Prozent

Platz 5: Delivery Hero

Delivery Hero: 10,09 Prozent

Platz 4: CTS Eventim

CTS Eventim: 10,49 Prozent

Platz 3: Schaeffler

Schaeffler: 10,69 Prozent

Platz 2: AUMOVIO

AUMOVIO: 11,54 Prozent

Platz 1: RENK

RENK: 15,95 Prozent

