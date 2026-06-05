KW 23: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 23/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 29.05.2026 und dem 05.06.2026. Stand ist der 05.06.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: CTS Eventim
CTS Eventim: -12,63 Prozent
Quelle: CTS Eventim
Platz 49: HENSOLDT
HENSOLDT: -10,90 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 48: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -9,96 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 47: RENK
RENK: -8,80 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 46: DEUTZ
DEUTZ: -8,74 Prozent
Quelle: DEUTZ
Platz 45: Schaeffler
Schaeffler: -8,05 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 44: PUMA SE
PUMA SE: -8,02 Prozent
Quelle: Puma
Platz 43: KION GROUP
KION GROUP: -7,87 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 42: TAG Immobilien
TAG Immobilien: -7,67 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 41: Ströer SE
Ströer SE: -7,57 Prozent
Quelle: STRÖER
Platz 40: Bilfinger SE
Bilfinger SE: -7,37 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 39: Aroundtown SA
Aroundtown SA: -7,23 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 38: LEG Immobilien
LEG Immobilien: -6,19 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 37: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -6,18 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 36: Evonik
Evonik: -5,53 Prozent
Quelle: Evonik
Platz 35: Fraport
Fraport: -5,48 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 34: Jungheinrich
Jungheinrich: -5,29 Prozent
Quelle: Jungheinrich AG
Platz 33: AUTO1
AUTO1: -4,12 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 32: K+S
K+S: -4,12 Prozent
Quelle: K+S
Platz 31: Talanx
Talanx: -4,08 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 30: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: -3,87 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 29: JENOPTIK
JENOPTIK: -3,78 Prozent
Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Platz 28: KRONES
KRONES: -3,72 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 27: Sartorius vz
Sartorius vz: -3,43 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 26: Bechtle
Bechtle: -3,41 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 25: TUI
TUI: -3,20 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 24: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: -2,99 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 23: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: -1,98 Prozent
Quelle: FUCHS PETROLUB
Platz 22: Aurubis
Aurubis: -1,85 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 21: Lufthansa
Lufthansa: -1,68 Prozent
Quelle: Robert Sarosiek / Shutterstock.com
Platz 20: AUMOVIO
AUMOVIO: -1,62 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 19: LANXESS
LANXESS: -1,58 Prozent
Quelle: LANXESS
Platz 18: Nordex
Nordex: -1,40 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 17: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: -1,26 Prozent
Quelle: WACKER Chemie
Platz 16: thyssenkrupp
thyssenkrupp: -1,06 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 15: freenet
freenet: -0,95 Prozent
Quelle: freenet
Platz 14: HELLA GmbH
HELLA GmbH: -0,69 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 13: RATIONAL
RATIONAL: -0,15 Prozent
Quelle: Rational
Platz 12: Porsche vz
Porsche vz: -0,06 Prozent
Quelle: xxx
Platz 11: RTL
RTL: 0 Prozent
Quelle: RTL Group
Platz 10: HUGO BOSS
HUGO BOSS: 0,17 Prozent
Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ
Platz 9: TRATON
TRATON: 0,18 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 8: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: 0,18 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 7: HOCHTIEF
HOCHTIEF: 1,93 Prozent
Quelle: nitpicker / Shutterstock.com
Platz 6: United Internet
United Internet: 2,20 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 5: Salzgitter
Salzgitter: 2,28 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 4: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 4,29 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 3: Delivery Hero
Delivery Hero: 6,14 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Platz 2: IONOS
IONOS: 9,38 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 1: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): 10,72 Prozent
Quelle: Redcare Pharmacy
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