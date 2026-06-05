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KW 23: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

07.06.26 03:49 Uhr
MDAX: Die stärksten und schwächsten Aktien in KW 23 | finanzen.net

So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
32.466,6 PKT -335,0 PKT -1,02%
Charts|News|Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 23 aus

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 23/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 29.05.2026 und dem 05.06.2026. Stand ist der 05.06.2026.

Quelle: FrankHH / Shutterstock.com

Platz 50: CTS Eventim

CTS Eventim: -12,63 Prozent

Quelle: CTS Eventim

Platz 49: HENSOLDT

HENSOLDT: -10,90 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 48: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -9,96 Prozent

Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Platz 47: RENK

RENK: -8,80 Prozent

Quelle: RENK Group AG

Platz 46: DEUTZ

DEUTZ: -8,74 Prozent

Quelle: DEUTZ

Platz 45: Schaeffler

Schaeffler: -8,05 Prozent

Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Platz 44: PUMA SE

PUMA SE: -8,02 Prozent

Quelle: Puma

Platz 43: KION GROUP

KION GROUP: -7,87 Prozent

Quelle: KION GROUP

Platz 42: TAG Immobilien

TAG Immobilien: -7,67 Prozent

Quelle: TAG Immobilien

Platz 41: Ströer SE

Ströer SE: -7,57 Prozent

Quelle: STRÖER

Platz 40: Bilfinger SE

Bilfinger SE: -7,37 Prozent

Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

Platz 39: Aroundtown SA

Aroundtown SA: -7,23 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 38: LEG Immobilien

LEG Immobilien: -6,19 Prozent

Quelle: LEG Immobilien

Platz 37: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -6,18 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 36: Evonik

Evonik: -5,53 Prozent

Quelle: Evonik

Platz 35: Fraport

Fraport: -5,48 Prozent

Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Platz 34: Jungheinrich

Jungheinrich: -5,29 Prozent

Quelle: Jungheinrich AG

Platz 33: AUTO1

AUTO1: -4,12 Prozent

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Platz 32: K+S

K+S: -4,12 Prozent

Quelle: K+S

Platz 31: Talanx

Talanx: -4,08 Prozent

Quelle: Talanx AG

Platz 30: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: -3,87 Prozent

Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Platz 29: JENOPTIK

JENOPTIK: -3,78 Prozent

Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Platz 28: KRONES

KRONES: -3,72 Prozent

Quelle: Krones AG

Platz 27: Sartorius vz

Sartorius vz: -3,43 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 26: Bechtle

Bechtle: -3,41 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 25: TUI

TUI: -3,20 Prozent

Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com

Platz 24: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: -2,99 Prozent

Quelle: Knorr-Bremse AG

Platz 23: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: -1,98 Prozent

Quelle: FUCHS PETROLUB

Platz 22: Aurubis

Aurubis: -1,85 Prozent

Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Platz 21: Lufthansa

Lufthansa: -1,68 Prozent

Quelle: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Platz 20: AUMOVIO

AUMOVIO: -1,62 Prozent

Quelle: AUMOVIO SE

Platz 19: LANXESS

LANXESS: -1,58 Prozent

Quelle: LANXESS

Platz 18: Nordex

Nordex: -1,40 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 17: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: -1,26 Prozent

Quelle: WACKER Chemie

Platz 16: thyssenkrupp

thyssenkrupp: -1,06 Prozent

Quelle: thyssenkrupp AG

Platz 15: freenet

freenet: -0,95 Prozent

Quelle: freenet

Platz 14: HELLA GmbH

HELLA GmbH: -0,69 Prozent

Quelle: HELLA

Platz 13: RATIONAL

RATIONAL: -0,15 Prozent

Quelle: Rational

Platz 12: Porsche vz

Porsche vz: -0,06 Prozent

Quelle: xxx

Platz 11: RTL

RTL: 0 Prozent

Quelle: RTL Group

Platz 10: HUGO BOSS

HUGO BOSS: 0,17 Prozent

Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ

Platz 9: TRATON

TRATON: 0,18 Prozent

Quelle: TRATON GROUP

Platz 8: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: 0,18 Prozent

Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Platz 7: HOCHTIEF

HOCHTIEF: 1,93 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Platz 6: United Internet

United Internet: 2,20 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 5: Salzgitter

Salzgitter: 2,28 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 4: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 4,29 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 3: Delivery Hero

Delivery Hero: 6,14 Prozent

Quelle: Delivery Hero

Platz 2: IONOS

IONOS: 9,38 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 1: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): 10,72 Prozent

Quelle: Redcare Pharmacy

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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