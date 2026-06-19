KW 25: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 25/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 12.06.2026 und dem 19.06.2026. Stand ist der 19.06.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: Salzgitter
Salzgitter: -12,23 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 49: United Internet
United Internet: -10,32 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 48: thyssenkrupp
thyssenkrupp: -7,98 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 47: Sartorius vz
Sartorius vz: -7,87 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 46: Schaeffler
Schaeffler: -5,73 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 45: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -5,33 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 44: HENSOLDT
HENSOLDT: -4,18 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 43: freenet
freenet: -3,46 Prozent
Quelle: freenet
Platz 42: Delivery Hero
Delivery Hero: -2,44 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Platz 41: TRATON
TRATON: -2,41 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 40: Porsche vz
Porsche vz: -2,26 Prozent
Quelle: http://www.porsche.com
Platz 39: RTL
RTL: -2,16 Prozent
Quelle: RTL Group
Platz 38: HUGO BOSS
HUGO BOSS: -1,77 Prozent
Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ
Platz 37: K+S
K+S: -1,17 Prozent
Quelle: K+S
Platz 36: Aurubis
Aurubis: -0,86 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 35: Bechtle
Bechtle: -0,52 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 34: HELLA GmbH
HELLA GmbH: -0,42 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 33: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: -0,05 Prozent
Quelle: FUCHS PETROLUB
Platz 32: AUMOVIO
AUMOVIO: 0,64 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 31: PUMA SE
PUMA SE: 0,64 Prozent
Quelle: Puma
Platz 30: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: 0,74 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 29: TAG Immobilien
TAG Immobilien: 0,97 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 28: LEG Immobilien
LEG Immobilien: 1,04 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 27: TUI
TUI: 1,10 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 26: Evonik
Evonik: 1,32 Prozent
Quelle: Evonik
Platz 25: IONOS
IONOS: 1,35 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 24: Aroundtown SA
Aroundtown SA: 1,39 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 23: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: 1,77 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 22: Fraport
Fraport: 1,92 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 21: RATIONAL
RATIONAL: 2,08 Prozent
Quelle: Rational
Platz 20: CTS Eventim
CTS Eventim: 3,27 Prozent
Quelle: CTS Eventim
Platz 19: KRONES
KRONES: 3,42 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 18: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 3,79 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 17: RENK
RENK: 3,86 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 16: Ströer SE
Ströer SE: 3,86 Prozent
Quelle: STRÖER
Platz 15: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: 4,15 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 14: Talanx
Talanx: 4,35 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 13: AUTO1
AUTO1: 4,63 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 12: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 4,98 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 11: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: 5,26 Prozent
Quelle: WACKER Chemie
Platz 10: HOCHTIEF
HOCHTIEF: 5,27 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 9: JENOPTIK
JENOPTIK: 6,44 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 8: Jungheinrich
Jungheinrich: 6,83 Prozent
Quelle: Jungheinrich AG
Platz 7: Lufthansa
Lufthansa: 7,32 Prozent
Quelle: Robert Sarosiek / Shutterstock.com
Platz 6: LANXESS
LANXESS: 7,47 Prozent
Quelle: LANXESS
Platz 5: Bilfinger SE
Bilfinger SE: 8,29 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 4: DEUTZ
DEUTZ: 8,62 Prozent
Quelle: DEUTZ
Platz 3: KION GROUP
KION GROUP: 12,26 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 2: Nordex
Nordex: 19,00 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 1: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): 35,91 Prozent
Quelle: Redcare Pharmacy
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