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KW 25: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

21.06.26 03:23 Uhr
MDAX: Die stärksten und schwächsten Aktien in KW 25 | finanzen.net

So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
32.638,4 PKT -27,1 PKT -0,08%
Charts|News|Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 25 aus

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 25/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 12.06.2026 und dem 19.06.2026. Stand ist der 19.06.2026.

Quelle: FrankHH / Shutterstock.com

Platz 50: Salzgitter

Salzgitter: -12,23 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 49: United Internet

United Internet: -10,32 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 48: thyssenkrupp

thyssenkrupp: -7,98 Prozent

Quelle: thyssenkrupp AG

Platz 47: Sartorius vz

Sartorius vz: -7,87 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 46: Schaeffler

Schaeffler: -5,73 Prozent

Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Platz 45: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -5,33 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 44: HENSOLDT

HENSOLDT: -4,18 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 43: freenet

freenet: -3,46 Prozent

Quelle: freenet

Platz 42: Delivery Hero

Delivery Hero: -2,44 Prozent

Quelle: Delivery Hero

Platz 41: TRATON

TRATON: -2,41 Prozent

Quelle: TRATON GROUP

Platz 40: Porsche vz

Porsche vz: -2,26 Prozent

Quelle: http://www.porsche.com

Platz 39: RTL

RTL: -2,16 Prozent

Quelle: RTL Group

Platz 38: HUGO BOSS

HUGO BOSS: -1,77 Prozent

Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ

Platz 37: K+S

K+S: -1,17 Prozent

Quelle: K+S

Platz 36: Aurubis

Aurubis: -0,86 Prozent

Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Platz 35: Bechtle

Bechtle: -0,52 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 34: HELLA GmbH

HELLA GmbH: -0,42 Prozent

Quelle: HELLA

Platz 33: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: -0,05 Prozent

Quelle: FUCHS PETROLUB

Platz 32: AUMOVIO

AUMOVIO: 0,64 Prozent

Quelle: AUMOVIO SE

Platz 31: PUMA SE

PUMA SE: 0,64 Prozent

Quelle: Puma

Platz 30: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: 0,74 Prozent

Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Platz 29: TAG Immobilien

TAG Immobilien: 0,97 Prozent

Quelle: TAG Immobilien

Platz 28: LEG Immobilien

LEG Immobilien: 1,04 Prozent

Quelle: LEG Immobilien

Platz 27: TUI

TUI: 1,10 Prozent

Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com

Platz 26: Evonik

Evonik: 1,32 Prozent

Quelle: Evonik

Platz 25: IONOS

IONOS: 1,35 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 24: Aroundtown SA

Aroundtown SA: 1,39 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 23: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: 1,77 Prozent

Quelle: Knorr-Bremse AG

Platz 22: Fraport

Fraport: 1,92 Prozent

Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Platz 21: RATIONAL

RATIONAL: 2,08 Prozent

Quelle: Rational

Platz 20: CTS Eventim

CTS Eventim: 3,27 Prozent

Quelle: CTS Eventim

Platz 19: KRONES

KRONES: 3,42 Prozent

Quelle: Krones AG

Platz 18: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 3,79 Prozent

Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Platz 17: RENK

RENK: 3,86 Prozent

Quelle: RENK Group AG

Platz 16: Ströer SE

Ströer SE: 3,86 Prozent

Quelle: STRÖER

Platz 15: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: 4,15 Prozent

Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Platz 14: Talanx

Talanx: 4,35 Prozent

Quelle: Talanx AG

Platz 13: AUTO1

AUTO1: 4,63 Prozent

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Platz 12: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 4,98 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 11: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: 5,26 Prozent

Quelle: WACKER Chemie

Platz 10: HOCHTIEF

HOCHTIEF: 5,27 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 9: JENOPTIK

JENOPTIK: 6,44 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 8: Jungheinrich

Jungheinrich: 6,83 Prozent

Quelle: Jungheinrich AG

Platz 7: Lufthansa

Lufthansa: 7,32 Prozent

Quelle: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Platz 6: LANXESS

LANXESS: 7,47 Prozent

Quelle: LANXESS

Platz 5: Bilfinger SE

Bilfinger SE: 8,29 Prozent

Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

Platz 4: DEUTZ

DEUTZ: 8,62 Prozent

Quelle: DEUTZ

Platz 3: KION GROUP

KION GROUP: 12,26 Prozent

Quelle: KION GROUP

Platz 2: Nordex

Nordex: 19,00 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 1: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke): 35,91 Prozent

Quelle: Redcare Pharmacy

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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