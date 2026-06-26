KW 26: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 26/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 19.06.2026 und dem 26.06.2026. Stand ist der 26.06.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -17,50 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 49: Salzgitter
Salzgitter: -15,00 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 48: Schaeffler
Schaeffler: -13,15 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 47: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -12,90 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 46: RENK
RENK: -12,05 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 45: DEUTZ
DEUTZ: -11,58 Prozent
Quelle: DEUTZ
Platz 44: AUMOVIO
AUMOVIO: -10,83 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 43: Siltronic
Siltronic: -10,82 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 42: HENSOLDT
HENSOLDT: -10,43 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 41: Porsche vz
Porsche vz: -9,94 Prozent
Quelle: porsche
Platz 40: Porsche Automobil
Porsche Automobil: -9,29 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 39: KION GROUP
KION GROUP: -8,96 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 38: Nordex
Nordex: -7,67 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 37: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: -6,86 Prozent
Quelle: Wacker Chemie
Platz 36: LANXESS
LANXESS: -6,25 Prozent
Quelle: LANXESS
Platz 35: Aurubis
Aurubis: -5,33 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 34: freenet
freenet: -5,18 Prozent
Quelle: freenet
Platz 33: PUMA SE
PUMA SE: -5,07 Prozent
Quelle: Puma
Platz 32: CTS Eventim
CTS Eventim: -4,88 Prozent
Quelle: CTS Eventim
Platz 31: Bilfinger SE
Bilfinger SE: -4,58 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 30: AUTO1
AUTO1: -4,34 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 29: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: -3,86 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 28: TRATON
TRATON: -3,62 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 27: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -2,64 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 26: RATIONAL
RATIONAL: -2,64 Prozent
Quelle: Rational
Platz 25: HUGO BOSS
HUGO BOSS: -2,63 Prozent
Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ
Platz 24: Delivery Hero
Delivery Hero: -2,48 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Platz 23: KRONES
KRONES: -2,43 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 22: thyssenkrupp
thyssenkrupp: -2,29 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 21: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: -2,27 Prozent
Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG
Platz 20: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: -1,86 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 19: K+S
K+S: -1,78 Prozent
Quelle: K+S
Platz 18: IONOS
IONOS: -1,63 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 17: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -1,59 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 16: JENOPTIK
JENOPTIK: -1,53 Prozent
Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Platz 15: Evonik
Evonik: -0,50 Prozent
Quelle: Evonik
Platz 14: Aroundtown SA
Aroundtown SA: -0,43 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 13: HELLA GmbH
HELLA GmbH: -0,14 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 12: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 0 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 11: RTL
RTL: 0 Prozent
Quelle: RTL Group
Platz 10: United Internet
United Internet: 0,34 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 9: Bechtle
Bechtle: 1,05 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 8: Fraport
Fraport: 2,58 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 7: Talanx
Talanx: 2,65 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 6: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: 2,69 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 5: TUI
TUI: 3,24 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 4: TAG Immobilien
TAG Immobilien: 4,60 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 3: LEG Immobilien
LEG Immobilien: 4,61 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 2: Sartorius vz
Sartorius vz: 5,16 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 1: Lufthansa
Lufthansa: 8,08 Prozent
Quelle: Lufthansa
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