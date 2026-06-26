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KW 26: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

28.06.26 03:18 Uhr
MDAX: Die stärksten und schwächsten Aktien in KW 26 | finanzen.net

So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
31.588,7 PKT -384,0 PKT -1,20%
Charts|News|Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 26 aus

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 26/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 19.06.2026 und dem 26.06.2026. Stand ist der 26.06.2026.

Quelle: FrankHH / Shutterstock.com

Platz 50: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -17,50 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 49: Salzgitter

Salzgitter: -15,00 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 48: Schaeffler

Schaeffler: -13,15 Prozent

Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Platz 47: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -12,90 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 46: RENK

RENK: -12,05 Prozent

Quelle: RENK Group AG

Platz 45: DEUTZ

DEUTZ: -11,58 Prozent

Quelle: DEUTZ

Platz 44: AUMOVIO

AUMOVIO: -10,83 Prozent

Quelle: AUMOVIO SE

Platz 43: Siltronic

Siltronic: -10,82 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 42: HENSOLDT

HENSOLDT: -10,43 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 41: Porsche vz

Porsche vz: -9,94 Prozent

Quelle: porsche

Platz 40: Porsche Automobil

Porsche Automobil: -9,29 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 39: KION GROUP

KION GROUP: -8,96 Prozent

Quelle: KION GROUP

Platz 38: Nordex

Nordex: -7,67 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 37: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: -6,86 Prozent

Quelle: Wacker Chemie

Platz 36: LANXESS

LANXESS: -6,25 Prozent

Quelle: LANXESS

Platz 35: Aurubis

Aurubis: -5,33 Prozent

Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Platz 34: freenet

freenet: -5,18 Prozent

Quelle: freenet

Platz 33: PUMA SE

PUMA SE: -5,07 Prozent

Quelle: Puma

Platz 32: CTS Eventim

CTS Eventim: -4,88 Prozent

Quelle: CTS Eventim

Platz 31: Bilfinger SE

Bilfinger SE: -4,58 Prozent

Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

Platz 30: AUTO1

AUTO1: -4,34 Prozent

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Platz 29: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: -3,86 Prozent

Quelle: Knorr-Bremse AG

Platz 28: TRATON

TRATON: -3,62 Prozent

Quelle: TRATON GROUP

Platz 27: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -2,64 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 26: RATIONAL

RATIONAL: -2,64 Prozent

Quelle: Rational

Platz 25: HUGO BOSS

HUGO BOSS: -2,63 Prozent

Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ

Platz 24: Delivery Hero

Delivery Hero: -2,48 Prozent

Quelle: Delivery Hero

Platz 23: KRONES

KRONES: -2,43 Prozent

Quelle: Krones AG

Platz 22: thyssenkrupp

thyssenkrupp: -2,29 Prozent

Quelle: thyssenkrupp AG

Platz 21: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: -2,27 Prozent

Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG

Platz 20: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: -1,86 Prozent

Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Platz 19: K+S

K+S: -1,78 Prozent

Quelle: K+S

Platz 18: IONOS

IONOS: -1,63 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 17: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -1,59 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 16: JENOPTIK

JENOPTIK: -1,53 Prozent

Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Platz 15: Evonik

Evonik: -0,50 Prozent

Quelle: Evonik

Platz 14: Aroundtown SA

Aroundtown SA: -0,43 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 13: HELLA GmbH

HELLA GmbH: -0,14 Prozent

Quelle: HELLA

Platz 12: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 0 Prozent

Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Platz 11: RTL

RTL: 0 Prozent

Quelle: RTL Group

Platz 10: United Internet

United Internet: 0,34 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 9: Bechtle

Bechtle: 1,05 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 8: Fraport

Fraport: 2,58 Prozent

Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Platz 7: Talanx

Talanx: 2,65 Prozent

Quelle: Talanx AG

Platz 6: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: 2,69 Prozent

Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Platz 5: TUI

TUI: 3,24 Prozent

Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com

Platz 4: TAG Immobilien

TAG Immobilien: 4,60 Prozent

Quelle: TAG Immobilien

Platz 3: LEG Immobilien

LEG Immobilien: 4,61 Prozent

Quelle: LEG Immobilien

Platz 2: Sartorius vz

Sartorius vz: 5,16 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 1: Lufthansa

Lufthansa: 8,08 Prozent

Quelle: Lufthansa

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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