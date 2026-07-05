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KW 27: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 27: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
32,994.37 EUR 449.51 EUR 1.38 %
News | Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 27 aus

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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