KW 28: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 28/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 03.07.2026 und dem 10.07.2026. Stand ist der 10.07.2026.

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