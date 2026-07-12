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Performance

KW 28: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 28: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
31,919.45 EUR 82.10 EUR 0.26 %
News | Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 28 aus

MDAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 28/26

Das Ranking

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 28/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 03.07.2026 und dem 10.07.2026. Stand ist der 10.07.2026.

Quelle: FrankHH / Shutterstock.com

AIXTRON SE

Platz 50: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -11,47 Prozent

Quelle: AIXTRON

Nordex

Platz 49: Nordex

Nordex: -9,97 Prozent

Quelle: Nordex AG

Fraport

Platz 48: Fraport

Fraport: -8,21 Prozent

Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Aroundtown SA

Platz 47: Aroundtown SA

Aroundtown SA: -7,79 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

JENOPTIK

Platz 46: JENOPTIK

JENOPTIK: -7,32 Prozent

Quelle: JENOPTIK

RENK

Platz 45: RENK

RENK: -7,14 Prozent

Quelle: RENK Group AG

AUMOVIO

Platz 44: AUMOVIO

AUMOVIO: -7,06 Prozent

Quelle: AUMOVIO SE

Knorr-Bremse

Platz 43: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: -6,53 Prozent

Quelle: Knorr-Bremse AG

Bilfinger SE

Platz 42: Bilfinger SE

Bilfinger SE: -6,34 Prozent

Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

TAG Immobilien

Platz 41: TAG Immobilien

TAG Immobilien: -6,08 Prozent

Quelle: TAG Immobilien

LEG Immobilien

Platz 40: LEG Immobilien

LEG Immobilien: -5,88 Prozent

Quelle: LEG Immobilien

KION GROUP

Platz 39: KION GROUP

KION GROUP: -5,64 Prozent

Quelle: KION GROUP

Aurubis

Platz 38: Aurubis

Aurubis: -5,60 Prozent

Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images

KRONES

Platz 37: KRONES

KRONES: -5,12 Prozent

Quelle: Krones AG

Schaeffler

Platz 36: Schaeffler

Schaeffler: -5,01 Prozent

Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Lufthansa

Platz 35: Lufthansa

Lufthansa: -4,65 Prozent

Quelle: Vacclav / Shutterstock.com

RATIONAL

Platz 34: RATIONAL

RATIONAL: -4,36 Prozent

Quelle: Rational

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Platz 33: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -4,29 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

thyssenkrupp

Platz 32: thyssenkrupp

thyssenkrupp: -4,20 Prozent

Quelle: thyssenkrupp AG

WACKER CHEMIE

Platz 31: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: -4,10 Prozent

Quelle: Wacker Chemie

Porsche Automobil

Platz 30: Porsche Automobil

Porsche Automobil: -3,96 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Bechtle

Platz 29: Bechtle

Bechtle: -3,35 Prozent

Quelle: Bechtle AG

TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Platz 28: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -3,33 Prozent

Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Siltronic

Platz 27: Siltronic

Siltronic: -3,24 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Talanx

Platz 26: Talanx

Talanx: -3,23 Prozent

Quelle: Talanx AG

LANXESS

Platz 25: LANXESS

LANXESS: -2,85 Prozent

Quelle: LANXESS

HELLA GmbH

Platz 24: HELLA GmbH

HELLA GmbH: -2,73 Prozent

Quelle: HELLA

Elmos Semiconductor

Platz 23: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -2,63 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

RTL

Platz 22: RTL

RTL: -2,35 Prozent

Quelle: RTL Group

K+S

Platz 21: K+S

K+S: -1,94 Prozent

Quelle: K+S

Delivery Hero

Platz 20: Delivery Hero

Delivery Hero: -1,92 Prozent

Quelle: Delivery Hero

Porsche vz

Platz 19: Porsche vz

Porsche vz: -1,83 Prozent

Quelle: http://www.porsche.com

HENSOLDT

Platz 18: HENSOLDT

HENSOLDT: -1,67 Prozent

Quelle: HENSOLDT

CTS Eventim

Platz 17: CTS Eventim

CTS Eventim: -1,57 Prozent

Quelle: CTS Eventim

DWS Group GmbH

Platz 16: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: -1,39 Prozent

Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

TRATON

Platz 15: TRATON

TRATON: -1,25 Prozent

Quelle: TRATON GROUP

Salzgitter

Platz 14: Salzgitter

Salzgitter: -1,16 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

TUI

Platz 13: TUI

TUI: -1,02 Prozent

Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com

IONOS

Platz 12: IONOS

IONOS: -0,07 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

FUCHS SE VZ

Platz 11: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: -0,05 Prozent

Quelle: FUCHS PETROLUB

AUTO1

Platz 10: AUTO1

AUTO1: 0,32 Prozent

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

HUGO BOSS

Platz 9: HUGO BOSS

HUGO BOSS: 0,48 Prozent

Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ

DEUTZ

Platz 8: DEUTZ

DEUTZ: 0,76 Prozent

Quelle: DEUTZ

United Internet

Platz 7: United Internet

United Internet: 0,77 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

flatexDEGIRO

Platz 6: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: 0,79 Prozent

Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Nemetschek SE

Platz 5: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 1,35 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

freenet

Platz 4: freenet

freenet: 1,72 Prozent

Quelle: freenet

Evonik

Platz 3: Evonik

Evonik: 2,06 Prozent

Quelle: Evonik

PUMA SE

Platz 2: PUMA SE

PUMA SE: 4,80 Prozent

Quelle: Puma

Sartorius vz

Platz 1: Sartorius vz

Sartorius vz: 6,80 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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