KW 28: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
MDAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 28/26
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 28/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 03.07.2026 und dem 10.07.2026. Stand ist der 10.07.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -11,47 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 49: Nordex
Nordex: -9,97 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 48: Fraport
Fraport: -8,21 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 47: Aroundtown SA
Aroundtown SA: -7,79 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 46: JENOPTIK
JENOPTIK: -7,32 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 45: RENK
RENK: -7,14 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 44: AUMOVIO
AUMOVIO: -7,06 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 43: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: -6,53 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 42: Bilfinger SE
Bilfinger SE: -6,34 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 41: TAG Immobilien
TAG Immobilien: -6,08 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 40: LEG Immobilien
LEG Immobilien: -5,88 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 39: KION GROUP
KION GROUP: -5,64 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 38: Aurubis
Aurubis: -5,60 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 37: KRONES
KRONES: -5,12 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 36: Schaeffler
Schaeffler: -5,01 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 35: Lufthansa
Lufthansa: -4,65 Prozent
Quelle: Vacclav / Shutterstock.com
Platz 34: RATIONAL
RATIONAL: -4,36 Prozent
Quelle: Rational
Platz 33: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -4,29 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 32: thyssenkrupp
thyssenkrupp: -4,20 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 31: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: -4,10 Prozent
Quelle: Wacker Chemie
Platz 30: Porsche Automobil
Porsche Automobil: -3,96 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 29: Bechtle
Bechtle: -3,35 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 28: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -3,33 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 27: Siltronic
Siltronic: -3,24 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 26: Talanx
Talanx: -3,23 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 25: LANXESS
LANXESS: -2,85 Prozent
Quelle: LANXESS
Platz 24: HELLA GmbH
HELLA GmbH: -2,73 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 23: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -2,63 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 22: RTL
RTL: -2,35 Prozent
Quelle: RTL Group
Platz 21: K+S
K+S: -1,94 Prozent
Quelle: K+S
Platz 20: Delivery Hero
Delivery Hero: -1,92 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Platz 19: Porsche vz
Porsche vz: -1,83 Prozent
Quelle: http://www.porsche.com
Platz 18: HENSOLDT
HENSOLDT: -1,67 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 17: CTS Eventim
CTS Eventim: -1,57 Prozent
Quelle: CTS Eventim
Platz 16: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: -1,39 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 15: TRATON
TRATON: -1,25 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 14: Salzgitter
Salzgitter: -1,16 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 13: TUI
TUI: -1,02 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 12: IONOS
IONOS: -0,07 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 11: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: -0,05 Prozent
Quelle: FUCHS PETROLUB
Platz 10: AUTO1
AUTO1: 0,32 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 9: HUGO BOSS
HUGO BOSS: 0,48 Prozent
Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ
Platz 8: DEUTZ
DEUTZ: 0,76 Prozent
Quelle: DEUTZ
Platz 7: United Internet
United Internet: 0,77 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 6: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: 0,79 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 5: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 1,35 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 4: freenet
freenet: 1,72 Prozent
Quelle: freenet
Platz 3: Evonik
Evonik: 2,06 Prozent
Quelle: Evonik
Platz 2: PUMA SE
PUMA SE: 4,80 Prozent
Quelle: Puma
Platz 1: Sartorius vz
Sartorius vz: 6,80 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
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