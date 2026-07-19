KW 29: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 29/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 10.07.2026 und dem 17.07.2026. Stand ist der 17.07.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -9,56 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 49: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -7,53 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 48: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: -7,12 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 47: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -6,49 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 46: JENOPTIK
JENOPTIK: -6,44 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 45: Lufthansa
Lufthansa: -5,36 Prozent
Quelle: Vacclav / Shutterstock.com
Platz 44: Siltronic
Siltronic: -4,13 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 43: Aroundtown SA
Aroundtown SA: -3,63 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 42: Nordex
Nordex: -3,42 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 41: TAG Immobilien
TAG Immobilien: -2,57 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 40: Fraport
Fraport: -2,52 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 39: AUMOVIO
AUMOVIO: -2,31 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 38: Schaeffler
Schaeffler: -1,80 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 37: LEG Immobilien
LEG Immobilien: -1,77 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 36: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: -1,64 Prozent
Quelle: Wacker Chemie
Platz 35: TUI
TUI: -1,62 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 34: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -1,11 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 33: Bechtle
Bechtle: -0,92 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 32: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -0,80 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 31: Porsche vz
Porsche vz: -0,29 Prozent
Quelle: xxx
Platz 30: KION GROUP
KION GROUP: -0,20 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 29: HUGO BOSS
HUGO BOSS: -0,18 Prozent
Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ
Platz 28: AUTO1
AUTO1: 0 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 27: Porsche Automobil
Porsche Automobil: 0,29 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 26: RATIONAL
RATIONAL: 0,39 Prozent
Quelle: Rational
Platz 25: Aurubis
Aurubis: 0,41 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 24: Sartorius vz
Sartorius vz: 0,58 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 23: HELLA GmbH
HELLA GmbH: 0,70 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 22: DEUTZ
DEUTZ: 0,86 Prozent
Quelle: DEUTZ
Platz 21: RENK
RENK: 0,91 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 20: Bilfinger SE
Bilfinger SE: 0,97 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 19: CTS Eventim
CTS Eventim: 0,97 Prozent
Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com
Platz 18: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: 1,17 Prozent
Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG
Platz 17: Talanx
Talanx: 1,26 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 16: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: 1,38 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 15: RTL
RTL: 1,44 Prozent
Quelle: RTL Group
Platz 14: United Internet
United Internet: 1,60 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 13: PUMA SE
PUMA SE: 1,77 Prozent
Quelle: Puma
Platz 12: LANXESS
LANXESS: 2,07 Prozent
Quelle: LANXESS
Platz 11: TRATON
TRATON: 2,36 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 10: freenet
freenet: 2,46 Prozent
Quelle: freenet
Platz 9: thyssenkrupp
thyssenkrupp: 2,47 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 8: HENSOLDT
HENSOLDT: 2,69 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 7: KRONES
KRONES: 2,79 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 6: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: 3,11 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 5: Evonik
Evonik: 3,73 Prozent
Quelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 4: IONOS
IONOS: 5,52 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 3: Delivery Hero
Delivery Hero: 7,59 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Platz 2: Salzgitter
Salzgitter: 8,42 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 1: K+S
K+S: 9,13 Prozent
Quelle: K+S
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com