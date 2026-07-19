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Performance

KW 29: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 29: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
31,864.73 EUR -175.10 EUR -0.55 %
News | Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 29 aus
Das Ranking

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 29/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 10.07.2026 und dem 17.07.2026. Stand ist der 17.07.2026.

Quelle: FrankHH / Shutterstock.com

AIXTRON SE

Platz 50: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -9,56 Prozent

Quelle: AIXTRON

Elmos Semiconductor

Platz 49: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -7,53 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

flatexDEGIRO

Platz 48: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: -7,12 Prozent

Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Platz 47: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -6,49 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

JENOPTIK

Platz 46: JENOPTIK

JENOPTIK: -6,44 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Lufthansa

Platz 45: Lufthansa

Lufthansa: -5,36 Prozent

Quelle: Vacclav / Shutterstock.com

Siltronic

Platz 44: Siltronic

Siltronic: -4,13 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Aroundtown SA

Platz 43: Aroundtown SA

Aroundtown SA: -3,63 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nordex

Platz 42: Nordex

Nordex: -3,42 Prozent

Quelle: Nordex AG

TAG Immobilien

Platz 41: TAG Immobilien

TAG Immobilien: -2,57 Prozent

Quelle: TAG Immobilien

Fraport

Platz 40: Fraport

Fraport: -2,52 Prozent

Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

AUMOVIO

Platz 39: AUMOVIO

AUMOVIO: -2,31 Prozent

Quelle: AUMOVIO SE

Schaeffler

Platz 38: Schaeffler

Schaeffler: -1,80 Prozent

Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

LEG Immobilien

Platz 37: LEG Immobilien

LEG Immobilien: -1,77 Prozent

Quelle: LEG Immobilien

WACKER CHEMIE

Platz 36: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: -1,64 Prozent

Quelle: Wacker Chemie

TUI

Platz 35: TUI

TUI: -1,62 Prozent

Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com

TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Platz 34: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: -1,11 Prozent

Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Bechtle

Platz 33: Bechtle

Bechtle: -0,92 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Nemetschek SE

Platz 32: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -0,80 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Porsche vz

Platz 31: Porsche vz

Porsche vz: -0,29 Prozent

Quelle: xxx

KION GROUP

Platz 30: KION GROUP

KION GROUP: -0,20 Prozent

Quelle: KION GROUP

HUGO BOSS

Platz 29: HUGO BOSS

HUGO BOSS: -0,18 Prozent

Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ

AUTO1

Platz 28: AUTO1

AUTO1: 0 Prozent

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Porsche Automobil

Platz 27: Porsche Automobil

Porsche Automobil: 0,29 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

RATIONAL

Platz 26: RATIONAL

RATIONAL: 0,39 Prozent

Quelle: Rational

Aurubis

Platz 25: Aurubis

Aurubis: 0,41 Prozent

Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images

Sartorius vz

Platz 24: Sartorius vz

Sartorius vz: 0,58 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

HELLA GmbH

Platz 23: HELLA GmbH

HELLA GmbH: 0,70 Prozent

Quelle: HELLA

DEUTZ

Platz 22: DEUTZ

DEUTZ: 0,86 Prozent

Quelle: DEUTZ

RENK

Platz 21: RENK

RENK: 0,91 Prozent

Quelle: RENK Group AG

Bilfinger SE

Platz 20: Bilfinger SE

Bilfinger SE: 0,97 Prozent

Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

CTS Eventim

Platz 19: CTS Eventim

CTS Eventim: 0,97 Prozent

Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com

FUCHS SE VZ

Platz 18: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: 1,17 Prozent

Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG

Talanx

Platz 17: Talanx

Talanx: 1,26 Prozent

Quelle: Talanx AG

Knorr-Bremse

Platz 16: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: 1,38 Prozent

Quelle: Knorr-Bremse AG

RTL

Platz 15: RTL

RTL: 1,44 Prozent

Quelle: RTL Group

United Internet

Platz 14: United Internet

United Internet: 1,60 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

PUMA SE

Platz 13: PUMA SE

PUMA SE: 1,77 Prozent

Quelle: Puma

LANXESS

Platz 12: LANXESS

LANXESS: 2,07 Prozent

Quelle: LANXESS

TRATON

Platz 11: TRATON

TRATON: 2,36 Prozent

Quelle: TRATON GROUP

freenet

Platz 10: freenet

freenet: 2,46 Prozent

Quelle: freenet

thyssenkrupp

Platz 9: thyssenkrupp

thyssenkrupp: 2,47 Prozent

Quelle: thyssenkrupp AG

HENSOLDT

Platz 8: HENSOLDT

HENSOLDT: 2,69 Prozent

Quelle: HENSOLDT

KRONES

Platz 7: KRONES

KRONES: 2,79 Prozent

Quelle: Krones AG

DWS Group GmbH

Platz 6: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: 3,11 Prozent

Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Evonik

Platz 5: Evonik

Evonik: 3,73 Prozent

Quelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

IONOS

Platz 4: IONOS

IONOS: 5,52 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Delivery Hero

Platz 3: Delivery Hero

Delivery Hero: 7,59 Prozent

Quelle: Delivery Hero

Salzgitter

Platz 2: Salzgitter

Salzgitter: 8,42 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

K+S

Platz 1: K+S

K+S: 9,13 Prozent

Quelle: K+S

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com