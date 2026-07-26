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Performance

KW 30: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 30: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
31,965.53 EUR 291.81 EUR 0.92 %
News | Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 30 aus
Das Ranking

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 30/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 17.07.2026 und dem 24.07.2026. Stand ist der 24.07.2026.

Quelle: FrankHH / Shutterstock.com

Sartorius vz

Platz 50: Sartorius vz

Sartorius vz: -9,20 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

AUTO1

Platz 49: AUTO1

AUTO1: -6,30 Prozent

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Siltronic

Platz 48: Siltronic

Siltronic: -3,32 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Porsche vz

Platz 47: Porsche vz

Porsche vz: -2,80 Prozent

Quelle: porsche

Lufthansa

Platz 46: Lufthansa

Lufthansa: -2,71 Prozent

Quelle: Lufthansa

Schaeffler

Platz 45: Schaeffler

Schaeffler: -2,68 Prozent

Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Delivery Hero

Platz 44: Delivery Hero

Delivery Hero: -2,46 Prozent

Quelle: Delivery Hero

PUMA SE

Platz 43: PUMA SE

PUMA SE: -2,41 Prozent

Quelle: Puma

Bilfinger SE

Platz 42: Bilfinger SE

Bilfinger SE: -2,39 Prozent

Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

Fraport

Platz 41: Fraport

Fraport: -2,37 Prozent

Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

LEG Immobilien

Platz 40: LEG Immobilien

LEG Immobilien: -2,09 Prozent

Quelle: LEG Immobilien

United Internet

Platz 39: United Internet

United Internet: -1,99 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

TUI

Platz 38: TUI

TUI: -1,68 Prozent

Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com

CTS Eventim

Platz 37: CTS Eventim

CTS Eventim: -1,40 Prozent

Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com

WACKER CHEMIE

Platz 36: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: -1,23 Prozent

Quelle: Wacker Chemie

TAG Immobilien

Platz 35: TAG Immobilien

TAG Immobilien: -1,13 Prozent

Quelle: TAG Immobilien

KION GROUP

Platz 34: KION GROUP

KION GROUP: -0,81 Prozent

Quelle: KION GROUP

Porsche Automobil

Platz 33: Porsche Automobil

Porsche Automobil: -0,59 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

HELLA GmbH

Platz 32: HELLA GmbH

HELLA GmbH: -0,56 Prozent

Quelle: HELLA

Salzgitter

Platz 31: Salzgitter

Salzgitter: -0,54 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Platz 30: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -0,19 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

HUGO BOSS

Platz 29: HUGO BOSS

HUGO BOSS: -0,11 Prozent

Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ

LANXESS

Platz 28: LANXESS

LANXESS: -0,07 Prozent

Quelle: LANXESS

K+S

Platz 27: K+S

K+S: 0,42 Prozent

Quelle: K+S

Aroundtown SA

Platz 26: Aroundtown SA

Aroundtown SA: 0,47 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Evonik

Platz 25: Evonik

Evonik: 0,88 Prozent

Quelle: Evonik

freenet

Platz 24: freenet

freenet: 0,91 Prozent

Quelle: freenet

Nordex

Platz 23: Nordex

Nordex: 1,16 Prozent

Quelle: Nordex AG

Elmos Semiconductor

Platz 22: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 1,27 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

DWS Group GmbH

Platz 21: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: 1,29 Prozent

Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

RATIONAL

Platz 20: RATIONAL

RATIONAL: 1,64 Prozent

Quelle: Rational

TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Platz 19: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 1,74 Prozent

Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

RTL

Platz 18: RTL

RTL: 1,74 Prozent

Quelle: RTL Group

AUMOVIO

Platz 17: AUMOVIO

AUMOVIO: 1,81 Prozent

Quelle: AUMOVIO SE

JENOPTIK

Platz 16: JENOPTIK

JENOPTIK: 1,86 Prozent

Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

AIXTRON SE

Platz 15: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 1,95 Prozent

Quelle: AIXTRON

KRONES

Platz 14: KRONES

KRONES: 2,36 Prozent

Quelle: Krones AG

IONOS

Platz 13: IONOS

IONOS: 2,45 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nemetschek SE

Platz 12: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 2,51 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Talanx

Platz 11: Talanx

Talanx: 2,68 Prozent

Quelle: Talanx AG

Knorr-Bremse

Platz 10: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: 3,10 Prozent

Quelle: Knorr-Bremse AG

RENK

Platz 9: RENK

RENK: 3,20 Prozent

Quelle: RENK Group AG

FUCHS SE VZ

Platz 8: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: 3,53 Prozent

Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG

flatexDEGIRO

Platz 7: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: 3,55 Prozent

Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

thyssenkrupp

Platz 6: thyssenkrupp

thyssenkrupp: 3,94 Prozent

Quelle: thyssenkrupp AG

Bechtle

Platz 5: Bechtle

Bechtle: 4,49 Prozent

Quelle: Bechtle AG

HENSOLDT

Platz 4: HENSOLDT

HENSOLDT: 4,56 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Aurubis

Platz 3: Aurubis

Aurubis: 4,56 Prozent

Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images

DEUTZ

Platz 2: DEUTZ

DEUTZ: 9,41 Prozent

Quelle: DEUTZ

TRATON

Platz 1: TRATON

TRATON: 11,49 Prozent

Quelle: TRATON GROUP

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com