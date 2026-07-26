KW 30: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 30/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 17.07.2026 und dem 24.07.2026. Stand ist der 24.07.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: Sartorius vz
Sartorius vz: -9,20 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 49: AUTO1
AUTO1: -6,30 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 48: Siltronic
Siltronic: -3,32 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 47: Porsche vz
Porsche vz: -2,80 Prozent
Quelle: porsche
Platz 46: Lufthansa
Lufthansa: -2,71 Prozent
Quelle: Lufthansa
Platz 45: Schaeffler
Schaeffler: -2,68 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 44: Delivery Hero
Delivery Hero: -2,46 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Platz 43: PUMA SE
PUMA SE: -2,41 Prozent
Quelle: Puma
Platz 42: Bilfinger SE
Bilfinger SE: -2,39 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 41: Fraport
Fraport: -2,37 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 40: LEG Immobilien
LEG Immobilien: -2,09 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 39: United Internet
United Internet: -1,99 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 38: TUI
TUI: -1,68 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 37: CTS Eventim
CTS Eventim: -1,40 Prozent
Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com
Platz 36: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: -1,23 Prozent
Quelle: Wacker Chemie
Platz 35: TAG Immobilien
TAG Immobilien: -1,13 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 34: KION GROUP
KION GROUP: -0,81 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 33: Porsche Automobil
Porsche Automobil: -0,59 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 32: HELLA GmbH
HELLA GmbH: -0,56 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 31: Salzgitter
Salzgitter: -0,54 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 30: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -0,19 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 29: HUGO BOSS
HUGO BOSS: -0,11 Prozent
Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ
Platz 28: LANXESS
LANXESS: -0,07 Prozent
Quelle: LANXESS
Platz 27: K+S
K+S: 0,42 Prozent
Quelle: K+S
Platz 26: Aroundtown SA
Aroundtown SA: 0,47 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 25: Evonik
Evonik: 0,88 Prozent
Quelle: Evonik
Platz 24: freenet
freenet: 0,91 Prozent
Quelle: freenet
Platz 23: Nordex
Nordex: 1,16 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 22: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 1,27 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 21: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: 1,29 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 20: RATIONAL
RATIONAL: 1,64 Prozent
Quelle: Rational
Platz 19: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 1,74 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 18: RTL
RTL: 1,74 Prozent
Quelle: RTL Group
Platz 17: AUMOVIO
AUMOVIO: 1,81 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 16: JENOPTIK
JENOPTIK: 1,86 Prozent
Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Platz 15: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 1,95 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 14: KRONES
KRONES: 2,36 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 13: IONOS
IONOS: 2,45 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 12: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 2,51 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 11: Talanx
Talanx: 2,68 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 10: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: 3,10 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 9: RENK
RENK: 3,20 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 8: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: 3,53 Prozent
Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG
Platz 7: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: 3,55 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 6: thyssenkrupp
thyssenkrupp: 3,94 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 5: Bechtle
Bechtle: 4,49 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 4: HENSOLDT
HENSOLDT: 4,56 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 3: Aurubis
Aurubis: 4,56 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 2: DEUTZ
DEUTZ: 9,41 Prozent
Quelle: DEUTZ
Platz 1: TRATON
TRATON: 11,49 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com