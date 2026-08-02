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Performance

KW 31: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 31: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
31,980.52 EUR -236.14 EUR -0.73 %
News | Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 31 aus
Das Ranking

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 31/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 24.07.2026 und dem 31.07.2026. Stand ist der 31.07.2026.

Quelle: FrankHH / Shutterstock.com

Schaeffler

Platz 50: Schaeffler

Schaeffler: -11,15 Prozent

Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

AIXTRON SE

Platz 49: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -9,84 Prozent

Quelle: AIXTRON

Elmos Semiconductor

Platz 48: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -8,29 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Siltronic

Platz 47: Siltronic

Siltronic: -8,26 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Salzgitter

Platz 46: Salzgitter

Salzgitter: -6,36 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Platz 45: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -6,00 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

JENOPTIK

Platz 44: JENOPTIK

JENOPTIK: -5,28 Prozent

Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

AUTO1

Platz 43: AUTO1

AUTO1: -5,05 Prozent

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

DEUTZ

Platz 42: DEUTZ

DEUTZ: -4,35 Prozent

Quelle: DEUTZ

KION GROUP

Platz 41: KION GROUP

KION GROUP: -4,00 Prozent

Quelle: KION GROUP

Nordex

Platz 40: Nordex

Nordex: -4,00 Prozent

Quelle: Nordex AG

Knorr-Bremse

Platz 39: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: -3,20 Prozent

Quelle: Knorr-Bremse AG

Porsche vz

Platz 38: Porsche vz

Porsche vz: -2,97 Prozent

Quelle: http://www.porsche.com

FUCHS SE VZ

Platz 37: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: -2,19 Prozent

Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG

thyssenkrupp

Platz 36: thyssenkrupp

thyssenkrupp: -1,83 Prozent

Quelle: thyssenkrupp AG

PUMA SE

Platz 35: PUMA SE

PUMA SE: -1,75 Prozent

Quelle: Puma

Delivery Hero

Platz 34: Delivery Hero

Delivery Hero: -1,47 Prozent

Quelle: Delivery Hero

KRONES

Platz 33: KRONES

KRONES: -1,42 Prozent

Quelle: Krones AG

Sartorius vz

Platz 32: Sartorius vz

Sartorius vz: -1,36 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

flatexDEGIRO

Platz 31: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: -1,14 Prozent

Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

HELLA GmbH

Platz 30: HELLA GmbH

HELLA GmbH: -0,84 Prozent

Quelle: HELLA

freenet

Platz 29: freenet

freenet: -0,41 Prozent

Quelle: freenet

WACKER CHEMIE

Platz 28: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: -0,17 Prozent

Quelle: WACKER Chemie

HENSOLDT

Platz 27: HENSOLDT

HENSOLDT: -0,05 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Talanx

Platz 26: Talanx

Talanx: 0,17 Prozent

Quelle: Talanx AG

United Internet

Platz 25: United Internet

United Internet: 0,17 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Platz 24: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 0,24 Prozent

Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

HUGO BOSS

Platz 23: HUGO BOSS

HUGO BOSS: 0,45 Prozent

Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ

RTL

Platz 22: RTL

RTL: 0,78 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

LEG Immobilien

Platz 21: LEG Immobilien

LEG Immobilien: 0,97 Prozent

Quelle: LEG Immobilien

K+S

Platz 20: K+S

K+S: 1,11 Prozent

Quelle: K+S

Bilfinger SE

Platz 19: Bilfinger SE

Bilfinger SE: 1,16 Prozent

Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

Aurubis

Platz 18: Aurubis

Aurubis: 1,51 Prozent

Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images

IONOS

Platz 17: IONOS

IONOS: 1,55 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nemetschek SE

Platz 16: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 1,57 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Aroundtown SA

Platz 15: Aroundtown SA

Aroundtown SA: 1,69 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Fraport

Platz 14: Fraport

Fraport: 2,50 Prozent

Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Evonik

Platz 13: Evonik

Evonik: 2,57 Prozent

Quelle: Evonik

TRATON

Platz 12: TRATON

TRATON: 2,83 Prozent

Quelle: TRATON GROUP

Lufthansa

Platz 11: Lufthansa

Lufthansa: 3,17 Prozent

Quelle: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

DWS Group GmbH

Platz 10: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: 3,19 Prozent

Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

RATIONAL

Platz 9: RATIONAL

RATIONAL: 3,77 Prozent

Quelle: Rational

CTS Eventim

Platz 8: CTS Eventim

CTS Eventim: 4,00 Prozent

Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com

TAG Immobilien

Platz 7: TAG Immobilien

TAG Immobilien: 5,42 Prozent

Quelle: TAG Immobilien

RENK

Platz 6: RENK

RENK: 5,72 Prozent

Quelle: RENK Group AG

Porsche Automobil

Platz 5: Porsche Automobil

Porsche Automobil: 6,20 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

LANXESS

Platz 4: LANXESS

LANXESS: 8,10 Prozent

Quelle: LANXESS

TUI

Platz 3: TUI

TUI: 8,55 Prozent

Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com

AUMOVIO

Platz 2: AUMOVIO

AUMOVIO: 8,73 Prozent

Quelle: AUMOVIO SE

Bechtle

Platz 1: Bechtle

Bechtle: 14,10 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com