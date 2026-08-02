KW 31: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 31/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 24.07.2026 und dem 31.07.2026. Stand ist der 31.07.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: Schaeffler
Schaeffler: -11,15 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 49: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -9,84 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 48: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -8,29 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 47: Siltronic
Siltronic: -8,26 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 46: Salzgitter
Salzgitter: -6,36 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 45: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -6,00 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 44: JENOPTIK
JENOPTIK: -5,28 Prozent
Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Platz 43: AUTO1
AUTO1: -5,05 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 42: DEUTZ
DEUTZ: -4,35 Prozent
Quelle: DEUTZ
Platz 41: KION GROUP
KION GROUP: -4,00 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 40: Nordex
Nordex: -4,00 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 39: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: -3,20 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 38: Porsche vz
Porsche vz: -2,97 Prozent
Quelle: http://www.porsche.com
Platz 37: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: -2,19 Prozent
Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG
Platz 36: thyssenkrupp
thyssenkrupp: -1,83 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 35: PUMA SE
PUMA SE: -1,75 Prozent
Quelle: Puma
Platz 34: Delivery Hero
Delivery Hero: -1,47 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Platz 33: KRONES
KRONES: -1,42 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 32: Sartorius vz
Sartorius vz: -1,36 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 31: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: -1,14 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 30: HELLA GmbH
HELLA GmbH: -0,84 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 29: freenet
freenet: -0,41 Prozent
Quelle: freenet
Platz 28: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: -0,17 Prozent
Quelle: WACKER Chemie
Platz 27: HENSOLDT
HENSOLDT: -0,05 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 26: Talanx
Talanx: 0,17 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 25: United Internet
United Internet: 0,17 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 24: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 0,24 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 23: HUGO BOSS
HUGO BOSS: 0,45 Prozent
Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ
Platz 22: RTL
RTL: 0,78 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 21: LEG Immobilien
LEG Immobilien: 0,97 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 20: K+S
K+S: 1,11 Prozent
Quelle: K+S
Platz 19: Bilfinger SE
Bilfinger SE: 1,16 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 18: Aurubis
Aurubis: 1,51 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 17: IONOS
IONOS: 1,55 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 16: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 1,57 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 15: Aroundtown SA
Aroundtown SA: 1,69 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 14: Fraport
Fraport: 2,50 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 13: Evonik
Evonik: 2,57 Prozent
Quelle: Evonik
Platz 12: TRATON
TRATON: 2,83 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 11: Lufthansa
Lufthansa: 3,17 Prozent
Quelle: Robert Sarosiek / Shutterstock.com
Platz 10: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: 3,19 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 9: RATIONAL
RATIONAL: 3,77 Prozent
Quelle: Rational
Platz 8: CTS Eventim
CTS Eventim: 4,00 Prozent
Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com
Platz 7: TAG Immobilien
TAG Immobilien: 5,42 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 6: RENK
RENK: 5,72 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 5: Porsche Automobil
Porsche Automobil: 6,20 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 4: LANXESS
LANXESS: 8,10 Prozent
Quelle: LANXESS
Platz 3: TUI
TUI: 8,55 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 2: AUMOVIO
AUMOVIO: 8,73 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 1: Bechtle
Bechtle: 14,10 Prozent
Quelle: Bechtle AG
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