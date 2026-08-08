KW 32: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.
Platz 51: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 32/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 31.07.2026 und dem 07.08.2026. Stand ist der 07.08.2026.
Quelle: FrankHH / Shutterstock.com
Platz 50: Lufthansa
Lufthansa: -7,68 Prozent
Quelle: Vacclav / Shutterstock.com
Platz 49: flatexDEGIRO
flatexDEGIRO: -6,17 Prozent
Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 48: AUMOVIO
AUMOVIO: -5,90 Prozent
Quelle: AUMOVIO SE
Platz 47: TRATON
TRATON: -4,72 Prozent
Quelle: TRATON GROUP
Platz 46: Aurubis
Aurubis: -4,35 Prozent
Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images
Platz 45: AUTO1
AUTO1: -3,54 Prozent
Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Platz 44: Bilfinger SE
Bilfinger SE: -2,24 Prozent
Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck
Platz 43: PUMA SE
PUMA SE: -1,42 Prozent
Quelle: Puma
Platz 42: freenet
freenet: -1,32 Prozent
Quelle: freenet
Platz 41: Fraport
Fraport: -1,11 Prozent
Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Platz 40: RATIONAL
RATIONAL: -1,11 Prozent
Quelle: Rational
Platz 39: Knorr-Bremse
Knorr-Bremse: -0,97 Prozent
Quelle: Knorr-Bremse AG
Platz 38: K+S
K+S: -0,82 Prozent
Quelle: K+S
Platz 37: LANXESS
LANXESS: -0,67 Prozent
Quelle: LANXESS
Platz 36: Delivery Hero
Delivery Hero: -0,64 Prozent
Quelle: Delivery Hero
Platz 35: HUGO BOSS
HUGO BOSS: -0,24 Prozent
Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ
Platz 34: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 0 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 33: TAG Immobilien
TAG Immobilien: 0,36 Prozent
Quelle: TAG Immobilien
Platz 32: CTS Eventim
CTS Eventim: 0,43 Prozent
Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com
Platz 31: Schaeffler
Schaeffler: 0,71 Prozent
Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Platz 30: RTL
RTL: 0,92 Prozent
Quelle: RTL Group
Platz 29: Talanx
Talanx: 1,04 Prozent
Quelle: Talanx AG
Platz 28: Nordex
Nordex: 1,04 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 27: United Internet
United Internet: 1,10 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 26: HELLA GmbH
HELLA GmbH: 1,27 Prozent
Quelle: HELLA
Platz 25: Aroundtown SA
Aroundtown SA: 1,29 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 24: Porsche Automobil
Porsche Automobil: 1,29 Prozent
Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Platz 23: LEG Immobilien
LEG Immobilien: 1,44 Prozent
Quelle: LEG Immobilien
Platz 22: FUCHS SE VZ
FUCHS SE VZ: 1,79 Prozent
Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG
Platz 21: Salzgitter
Salzgitter: 1,84 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 20: IONOS
IONOS: 2,23 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 19: TUI
TUI: 2,61 Prozent
Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com
Platz 18: DWS Group GmbH
DWS Group GmbH: 2,68 Prozent
Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Platz 17: Evonik
Evonik: 2,68 Prozent
Quelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Platz 16: Siltronic
Siltronic: 2,69 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 15: Porsche vz
Porsche vz: 3,91 Prozent
Quelle: http://www.porsche.com
Platz 14: thyssenkrupp
thyssenkrupp: 4,06 Prozent
Quelle: thyssenkrupp AG
Platz 13: Bechtle
Bechtle: 4,16 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 12: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 4,39 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 11: RENK
RENK: 4,47 Prozent
Quelle: RENK Group AG
Platz 10: KRONES
KRONES: 4,49 Prozent
Quelle: Krones AG
Platz 9: KION GROUP
KION GROUP: 4,68 Prozent
Quelle: KION GROUP
Platz 8: JENOPTIK
JENOPTIK: 4,94 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 7: DEUTZ
DEUTZ: 5,37 Prozent
Quelle: DEUTZ AG
Platz 6: WACKER CHEMIE
WACKER CHEMIE: 5,88 Prozent
Quelle: WACKER Chemie
Platz 5: Sartorius vz
Sartorius vz: 6,51 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 4: TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 7,69 Prozent
Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Platz 3: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 10,59 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 2: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 11,83 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 1: HENSOLDT
HENSOLDT: 13,24 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com