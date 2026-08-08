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Performance

KW 32: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 32: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

So verlief die vergangene Kalenderwoche für die Anteilsscheine im deutschen Index für mittelständische Unternehmen. Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
MDAX
32,407.20 EUR -23.92 EUR -0.07 %
News | Analysen

Diese Ausschläge wiesen MDAX-Aktien in Kalenderwoche 32 aus
Das Ranking

Platz 51: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im MDAX in KW 32/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 31.07.2026 und dem 07.08.2026. Stand ist der 07.08.2026.

Quelle: FrankHH / Shutterstock.com

Lufthansa

Platz 50: Lufthansa

Lufthansa: -7,68 Prozent

Quelle: Vacclav / Shutterstock.com

flatexDEGIRO

Platz 49: flatexDEGIRO

flatexDEGIRO: -6,17 Prozent

Quelle: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

AUMOVIO

Platz 48: AUMOVIO

AUMOVIO: -5,90 Prozent

Quelle: AUMOVIO SE

TRATON

Platz 47: TRATON

TRATON: -4,72 Prozent

Quelle: TRATON GROUP

Aurubis

Platz 46: Aurubis

Aurubis: -4,35 Prozent

Quelle: Sascha Schuermann/Getty Images

AUTO1

Platz 45: AUTO1

AUTO1: -3,54 Prozent

Quelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Bilfinger SE

Platz 44: Bilfinger SE

Bilfinger SE: -2,24 Prozent

Quelle: Bilfinger SE / Eventbild-Service / Uli Deck

PUMA SE

Platz 43: PUMA SE

PUMA SE: -1,42 Prozent

Quelle: Puma

freenet

Platz 42: freenet

freenet: -1,32 Prozent

Quelle: freenet

Fraport

Platz 41: Fraport

Fraport: -1,11 Prozent

Quelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

RATIONAL

Platz 40: RATIONAL

RATIONAL: -1,11 Prozent

Quelle: Rational

Knorr-Bremse

Platz 39: Knorr-Bremse

Knorr-Bremse: -0,97 Prozent

Quelle: Knorr-Bremse AG

K+S

Platz 38: K+S

K+S: -0,82 Prozent

Quelle: K+S

LANXESS

Platz 37: LANXESS

LANXESS: -0,67 Prozent

Quelle: LANXESS

Delivery Hero

Platz 36: Delivery Hero

Delivery Hero: -0,64 Prozent

Quelle: Delivery Hero

HUGO BOSS

Platz 35: HUGO BOSS

HUGO BOSS: -0,24 Prozent

Quelle: Andreas Rentz/Getty Images for GQ

Elmos Semiconductor

Platz 34: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 0 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

TAG Immobilien

Platz 33: TAG Immobilien

TAG Immobilien: 0,36 Prozent

Quelle: TAG Immobilien

CTS Eventim

Platz 32: CTS Eventim

CTS Eventim: 0,43 Prozent

Quelle: Willy Barton / Shutterstock.com

Schaeffler

Platz 31: Schaeffler

Schaeffler: 0,71 Prozent

Quelle: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

RTL

Platz 30: RTL

RTL: 0,92 Prozent

Quelle: RTL Group

Talanx

Platz 29: Talanx

Talanx: 1,04 Prozent

Quelle: Talanx AG

Nordex

Platz 28: Nordex

Nordex: 1,04 Prozent

Quelle: Nordex AG

United Internet

Platz 27: United Internet

United Internet: 1,10 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

HELLA GmbH

Platz 26: HELLA GmbH

HELLA GmbH: 1,27 Prozent

Quelle: HELLA

Aroundtown SA

Platz 25: Aroundtown SA

Aroundtown SA: 1,29 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Porsche Automobil

Platz 24: Porsche Automobil

Porsche Automobil: 1,29 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

LEG Immobilien

Platz 23: LEG Immobilien

LEG Immobilien: 1,44 Prozent

Quelle: LEG Immobilien

FUCHS SE VZ

Platz 22: FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ: 1,79 Prozent

Quelle: Bildmaterial © copyright FUCHS PETROLUB AG

Salzgitter

Platz 21: Salzgitter

Salzgitter: 1,84 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

IONOS

Platz 20: IONOS

IONOS: 2,23 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

TUI

Platz 19: TUI

TUI: 2,61 Prozent

Quelle: Dafinchi / Shutterstock.com

DWS Group GmbH

Platz 18: DWS Group GmbH

DWS Group GmbH: 2,68 Prozent

Quelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Evonik

Platz 17: Evonik

Evonik: 2,68 Prozent

Quelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Siltronic

Platz 16: Siltronic

Siltronic: 2,69 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Porsche vz

Platz 15: Porsche vz

Porsche vz: 3,91 Prozent

Quelle: http://www.porsche.com

thyssenkrupp

Platz 14: thyssenkrupp

thyssenkrupp: 4,06 Prozent

Quelle: thyssenkrupp AG

Bechtle

Platz 13: Bechtle

Bechtle: 4,16 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Nemetschek SE

Platz 12: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 4,39 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

RENK

Platz 11: RENK

RENK: 4,47 Prozent

Quelle: RENK Group AG

KRONES

Platz 10: KRONES

KRONES: 4,49 Prozent

Quelle: Krones AG

KION GROUP

Platz 9: KION GROUP

KION GROUP: 4,68 Prozent

Quelle: KION GROUP

JENOPTIK

Platz 8: JENOPTIK

JENOPTIK: 4,94 Prozent

Quelle: JENOPTIK

DEUTZ

Platz 7: DEUTZ

DEUTZ: 5,37 Prozent

Quelle: DEUTZ AG

WACKER CHEMIE

Platz 6: WACKER CHEMIE

WACKER CHEMIE: 5,88 Prozent

Quelle: WACKER Chemie

Sartorius vz

Platz 5: Sartorius vz

Sartorius vz: 6,51 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Platz 4: TKMS thyssenkrupp Marine Systems

TKMS thyssenkrupp Marine Systems: 7,69 Prozent

Quelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

AIXTRON SE

Platz 3: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 10,59 Prozent

Quelle: AIXTRON

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Platz 2: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 11,83 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

HENSOLDT

Platz 1: HENSOLDT

HENSOLDT: 13,24 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com